A Rainha participou esta terça-feira numa cerimónia religiosa na Abadia de Westminster, em memória do marido, que morreu em abril do ano passado. A cerimónia contou com a presença da Grã-Duquesa do Luxemburgo, Maria Teresa. (Veja as imagens)

Rainha Isabel II volta a aparecer em público por amor ao príncipe Filipe

A monarca de 95 anos viajou do Castelo de Windsor, onde reside desde 2020, de automóvel, depois de quatro meses em que fez poucas aparições públicas devido a dificuldades de mobilidade e problemas de saúde, nomeadamente uma infeção por covid-19. A participação da monarca na homenagem ao marido, o príncipe Filipe, estava em aberto e só foi confirmada hoje.

A cerimónia contou com dezenas de convidados, como a Grã-Duquesa do Luxemburgo, Maria Teresa, permitindo uma homenagem que não foi possível no funeral devido às restrições impostas no âmbito da pandemia da doença covid-19.

Presente esteve também o príncipe André, de 62 anos, que esteve afastado de acontecimentos públicos desde que foi acusado de abuso sexual por uma mulher norte-americana quando esta era menor, caso que foi entretanto encerrado após um acordo secreto entre as partes.

Há duas semanas, a Rainha, que completa 96 anos a 21 de abril, faltou a uma cerimónia anual de comemoração da Commonwealth (organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico, sendo Moçambique uma das exceções a esse critério de adesão), em Londres, à qual raramente faltou.

Isabel II foi vista com uma bengala nos últimos meses e confessou que sente dificuldades para se movimentar. Em outubro, a monarca foi hospitalizada por um breve período para a realização de exames médicos, cuja natureza não foi divulgada, e em fevereiro a monarca queixou-se de "sintomas leves" após ter sido infetada com o novo coronavírus.

A próxima data importante na agenda de Isabel II é o tradicional discurso de abertura do ano parlamentar, marcado para 10 de maio, quando anuncia as prioridades do Governo perante o Parlamento.

A Rainha só faltou a este compromisso duas vezes durante o seu longo reinado de 70 anos, em 1959 e 1963, quando estava grávida dos filhos André e Eduardo, respetivamente.

Semanas depois desta cerimónia de forte simbolismo, de 2 a 5 de junho, realizam-se os quatro dias de celebrações para marcar o Jubileu de Platina da ascensão ao trono de Isabel II, a 6 de fevereiro de 1952.

