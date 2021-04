Em mais de 70 anos esta é a primeira vez que a monarca assinala o seu aniversário sem a presença do marido, o Príncipe Filipe, que morreu no passado dia 9 de abril.

Rainha Isabel II celebra o 95º. aniversário sem o marido

A Rainha Isabel II celebra esta quarta-feira o seu 95º aniversário, quatro dias após ter perdido o marido, o Príncipe Filipe, que a apoiou fielmente durante 73 anos.

Este será o primeiro aniversário da monarca, em mais de sete décadas, sem a companhia do homem que descreveu como a sua "força" e o seu "apoio" desde deram o nó, em novembro de 1947, e desde a sua coroação como rainha de Inglaterra, em junho de 1953.

Os 95 anos de Isabel II assinalam-se assim em silêncio, no meio do período de luto decretado pelo falecimento de Filipe, Duque de Edimburgo, que morreu "pacificamente" no passado dia 9 de Abril no Castelo de Windsor, aos 99 anos de idade.

Isabel II, com quem teve quatro filhos (Carlos, Ana, André e Eduardo), despediu-se dele no sábado, num funeral restrito e organizado numa pequena cerimónia devido à pandemia da covid-19 e onde estiveram presentes os membros da família real, incluindo o neto Harry, agora a viver nos Estados Unidos da América e afastado do convívio com a família devido a várias polémicas entre a casa real e a sua mulher, Meghan Markle.

O período oficial de luto termina na sexta-feira, altura em que a rainha retomará os seus compromissos oficiais. "Ela está pessoalmente devastada, mas não creio que a morte do Duque de Edimburgo tenha impacto no seu trabalho", observou Joe Little, editor da revista Majesty Magazine, citado pela AFP. "Há a rainha pública e há a rainha privada, e ela é boa a compartimentar" esses dois lados, acrescentou.

Sozinha para lidar com as crises da família real

Nem as cerimónias fúnebres do Duque de Edimburgo conseguiram apagar o mal-estar entre Harry e o resto da família, resultante do eco da recente entrevista que deu a com a mulher a Oprah, na qual foram feitas acusações de racismo à família real em relação a Meghan Markle.

O funeral do avô foi uma oportunidade para o Príncipe regressar ao Reino Unido pela primeira vez desde a sua anunciada saída da casa real, em janeiro de 2020. Segundo os tablóides The Sun e The Daily Mail, Harry, 36 anos, já regressou à Califórnia, tendo partido esta terça-feira, na véspera do aniversário da avó, mas outros membros da família real irão visitar a rainha em Windsor para assinalar os seus 95 anos.

"A Rainha espera aproveitar ao máximo o bom tempo para estar com os membros da sua família e passear os seus dois novos cachorros corgi Fergus e Muick", disse uma fonte real ao Daily Mirror. "Ela está muito ansiosa por ver a sua família que tem sido um grande conforto para ela", acrescentou a mesma fonte.

Apesar de o aniversário da rainha ser a 21 de abril, ele é tradicionalmente celebrado em junho com um grande desfile militar no centro de Londres, apelidado de "Trooping the Colour", que conta a participação de milhares de espectadores.

Por causa da pandemia, a cerimónia voltou a ser cancelada, pelo segundo ano consecutivo, anunciou o Palácio de Buckingham no mês passado.

