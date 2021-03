Multas estão a contar a partir de fevereiro deste ano.

Radar ligado ao semáforo registou 10.000 infrações durante fase de testes

Susy MARTINS Multas estão a contar a partir de fevereiro deste ano.

O primeiro radar com ligação direta a um semáforo no Grão-Ducado – instalado na Place de l’Étoile, na cidade do Luxemburgo – registou mais de dez mil infrações durante a fase de testes, ainda que sem efeitos práticos. Mais precisamente foram 10.248 entre outubro de 2020 e janeiro deste ano. O dispositivo detetou 6.432 automobilistas que não respeitaram o semáforo vermelho e 3.816 condutores que estavam em excesso de velocidade.

Os dados foram partilhados pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta a uma questão parlamentar dos deputados do Partido Pirata, Sven Clement e Marc Goergen. O dispositivo de controlo tem como objetivo multar os automobilistas que não respeitam os semáforos, e os que conduzem em excesso de velocidade.

Os cerca de dez mil infratores não foram multados, uma vez que as infrações foram registadas na fase de testes, entre outubro de 2020 e janeiro deste ano. O dispositivo já está, assim ativo desde fevereiro, e quem não respeitar as regras, passa a receber uma multa em casa.

Radares fixos ativos há cinco anos no Luxemburgo Ministro da Mobilidade e Transportes diz que os radares têm tido um papel importante na diminuição da sinistralidade rodoviária.

Segundo o ministro da Mobilidade, François Bausch, os radares têm sido importantes na prevenção da sinistralidade rodoviária, sendo que o Governo prevê instalar mais dois radares semelhantes na capital: na rua de Hollerich, e o outro no "Schlammestee", perto de Weiler-la-Tour.



O radares fixos - onde se incluem os instalados nos semáforos - já existem há cinco anos no Grão-Ducado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.