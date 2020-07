O atleta português Ricardo dos Santos está indignado com a Polícia Metropolitana de Londres, depois de ter sido revistado por suspeita de posse de drogas e de armas. Os acontecimentos, que foram captados numa filmagem por telemóvel postada nas redes sociais, renovaram o debate sobre as tácticas da polícia britânica e a questão do racismo institucionalizado no país.

Sociedade 8 min.

Racismo. Atleta português processa polícia britânica

Regina NOGUEIRA FERNANDES O atleta português Ricardo dos Santos está indignado com a Polícia Metropolitana de Londres, depois de ter sido revistado por suspeita de posse de drogas e de armas. Os acontecimentos, que foram captados numa filmagem por telemóvel postada nas redes sociais, renovaram o debate sobre as tácticas da polícia britânica e a questão do racismo institucionalizado no país.

O atleta Ricardo dos Santos e a mulher, a também atleta britânica Bianca Williams, estavam de regresso a casa, no bairro londrino de Maida Vale, quando foram mandados parar pela polícia, sob suspeita de posse de drogas e de armas. O casal considera que o incidente foi motivado por discriminação e pretende processar a Polícia Metropolitana de Londres.

A polícia londrina, que começou por dizer não ter havido conduta imprópria por parte dos agentes, pedindo “cuidado” com imagens fora do contexto partilhadas nas redes sociais, pediu desde então desculpas aos atletas pelo stress causado. A comissária Cressida Dick, figura maior da polícia de Londres, reconheceu que havia uma lição a aprender.

Ao Contacto, Ricardo dos Santos disse não acreditar na genuinidade das declarações: “a reação imediata da polícia quando o vídeo foi partilhado nas redes sociais foi entrar em modo defensivo, sem sequer conduzir investigações primeiro. O que estão a dizer agora é só uma tentativa de minimizar o que aconteceu”.¨

Polícia britânica acusada de racismo durante operação de busca a atleta português A polícia britânica garante ter cumprido as regras durante uma operação de revista ao automóvel onde seguia o atleta português Ricardo dos Santos e a família em Londres, apesar das queixas de racismo.

Num primeiro comunicado, Helen Harper, comandante da polícia para a zona Central-Oeste de Londres, disse compreender a “preocupação com este tipo de incidentes quando partes são filmadas sem contexto”, e afirmou ainda que a polícia teria agido de forma correcta, considerando que tinham sido destacados para uma área de Londres com “altos níveis de violência”.

Não é a primeira vez que Ricardo é mandado parar pela polícia: “a história é sempre a mesma: se um jovem negro tem um carro decente, é imediatamente suspeito. A primeira vez que fui mandado parar foi em novembro de 2017: o polícia perguntou-me como é que eu tinha dinheiro para um carro daqueles. A última vez tinha sido em maio deste ano”, conta.

Na altura, o agente do atleta aconselhou-o a falar publicamente do sucedido: “eu disse-lhe não, que ia acontecer mais alguma coisa. E não é que a minha intuição estava certa? Agora que a minha família está envolvida, tive de dizer chega.”

Os acontecimentos, captados numa filmagem por telemóvel postada nas redes sociais, renovaram o debate sobre as táticas da polícia britânica e a questão do racismo institucionalizado no país.

Governo vai estudar fenómeno do racismo no Luxemburgo Entre moções e resoluções, os deputados discutiram cinco iniciativas parlamentares relacionadas com o racismo. Uma pede um estudo sobre o fenómeno. Já outra diz respeito ao movimento Black Lives Matter.

Racismo e a Metropolitan Police

Há muito que a polícia e injustiça racial são uma preocupação no Reino Unido. O relatório Macpherson, ordenado pelo governo em 1999, depois da investigação ao homicídio de Stephen Lawrence, concluiu que a Polícia Metropolitana era “institucionalmente racista”.

Gary Younge, escritor e professor de Sociologia na Universidade de Manchester, não acredita que tenha havido uma mudança significativa: “A opinião geral da comunidade negra em Londres é que a Polícia Metropolitana é efetivamente racista”.

“A ideia de que as Stop-and-searches são inerentemente racistas é particularmente comum. Esmagadora e desproporcionalmente feitas a jovens negros, são vistas como um desenvolvimento da chamada lei SUS, que dizia que alguém poderia ser preso somente por ser suspeito de um crime. Foi isto que deu origem aos motins dos anos 80 em Brixton, Wandsworth, etc. e as stop-and-searches são vistas como uma nova versão desta lei. É uma prática desajeitada e ineficaz: há muito poucas detenções de facto como resultado”.

O uso da táctica “stop-and-search” (Parar e procurar) é prática recorrente na polícia britânica. No seu pico, em 2009, a polícia fez buscas a cerca de 1.5 milhões de pessoas e veículos baseando-se em “motivos razoáveis” para suspeita de posse de droga, armas ou propriedade roubada.

Não construam monumentos que não possam derrubar Apesar de nos esquecermos delas, de desaparecerem na paisagem, as estátuas são tentativas de fazer perdurar no tempo: memórias, homenagens e relações do poder.

Em junho, quando os protestos em torno da morte de George Floyd às mãos da polícia de Mineápolis se multiplicaram pelo mundo, muitos britânicos apontaram o número desproporcional de stop-and-searches em áreas com maior população Negra, Asiática e de outras minorias éticas como prova de um problema de racismo sistémico.

De acordo com estatísticas oficiais do governo britânico, entre abril de 2018 e marco de 2019, um negro tinha dez vezes mais probabilidade de ser alvo de uma acção de stop-and-search do que um branco.

“Estas buscas são sustentadas por um conjunto de suposições sobre o comportamento de alguém e essas suposições não surgem do nada: refletem quem vemos como criminoso, quem entendemos ser um problema na sociedade, quem cremos causar violência. Preconceitos que tornam a comunidade negra mais vulnerável”

“É importante lembrarmo-nos que se a Bianca e o Ricardo não tivessem a visibilidade que têm não se teria feito este alarido, mas que situações como esta acontecem todos os dias. Desta vez calhou ser alguém famoso, alguém com voz. Neste caso, houve um preço a pagar a nível de relações públicas, mas teremos ainda de ver se resultará em mais do que isso”, explica Gary.

Conselho da Europa pede fim da caracterização racial por parte das forças policiais O Conselho da Europa criticou esta segunda-feira a utilização de critérios raciais pelas forças policiais para traçar os perfis de certos grupos, conduta que pode conduzir, segundo frisou, a um “racismo institucionalizado” e deve ser “expressamente proibida por lei”.

Ricardo dos Santos diz que este é o motivo principal pelo qual resolveu denunciar a situação: “A intenção do processo legal que pretendemos abrir contra a Polícia Metropolitana de Londres é fazer barulho, criar um espaço para que aqueles que não têm voz possam falar da sua própria experiência com a Polícia Metropolitana e outras forças de autoridade no resto do país, para que possamos começar a encontrar soluções para estes problemas”, conta.

“Não me agrada a atenção que temos recebido do mundo inteiro só porque temos uma plataforma. Se isto tivesse acontecido ao meu irmão de 18 anos, era só mais um número”.

Entretanto, a Agência Independente para a Conduta Policial (IOPC) está a levantar um inquérito acerca de possível discriminação de polícias em Inglaterra e no País de Gales contra minorias étnicas na sequência deste e de outros casos polémicos capturados em vídeo. Um dos assuntos a ser considerados é precisamente a táctica stop-and-search.

O director-geral do IOPC, Michael Lockwood, disse que o inquérito pretende “estabelecer tendências e padrões que ajudem a criar mudanças reais nas práticas policiais”, identificando problemas sistémicos através de provas concretas.

Futebol americano. Washington Redskins mudam de nome, considerado de teor racista A equipa de Washington de futebol americano, até aqui denominada de Redskins, vai abandonar essa designação, considerada de teor racista, para designar nativos da América do Norte, anunciou esta segunda-feira o clube.

Para além do caso de Bianca Williams e Ricardo dos Santos, o IOPC está a investigar uma série de outros casos em Londres, Birmingham e Manchester em que existem alegacões de uso indevido de força pelas forcas policiais contra homens negros.

“Há sem dúvida um maior sentido de consciência criado pela situação atual, mas a questão permanece: em que medida é que este sentimento amorfo pode ser transformado em ações concretas? Como é que o canalizamos para que não seja mais um momento que se evapora, mas que se torne inscrito política e institucionalmente nas diversas organizações?”, questiona Younge.

“O racismo tem vindo a ser introduzido na discussão nacional como uma ideia mainstream, o que não era necessariamente verdade aquando da publicação do relatório Macpherson, em 99. Apesar de a maioria da população britânica aceitar que não existe igualdade racial, ainda há bastante negação sobre a origem e as soluções para o problema. Há uma enorme negação sobre a nossa própria história, por exemplo, sobre o passado colonialista e esclavagista do nosso país: e é muito difícil ter conversas sobre racismo estrutural enquanto esta negação existir.”

De acordo com um inquérito conduzido em Junho pela YouGov, 80% dos britânicos negros defende uma revisão das matérias relativas ao passado colonial da Grã-Bretanha nos programas escolares. Dois terços dos britânicos negros disse ter sido alvo de insultos directos por causa da sua cor de pele; mais de metade disse que o seu desenvolvimento profissional foi afectado por questões raciais; 70% acredita que a polícia pratica racismo institucional.

Para além da abolição da secção 60, que dá à policia o direito de conduzir acções de stop-and-search, e da revisão do sistema educativo, Gary Younge considera imperativa a aplicação de recomendações já existentes como a Lammy Review (relativamente a desigualdade no sistema judicial), a Timpson Review (que diz respeito ao acesso a educação) e a McGregor-Smith review (acerca de discriminação no trabalho).

“Estamos agora mais perto do que estávamos quando foi lançado o relatório Macpherson, mas ainda temos muito por fazer. Não nos podemos esquecer que passou apenas um par de anos desde a tragédia de Grenfell. Passou apenas um par de anos desde o escândalo Windrush. Há um contexto importante em tudo isto, sobretudo se olharmos para o caso Windrush: a questão da cidadania. Não é ainda claro o nosso estatuto como cidadãos de pleno direito, e certamente não somos tratados como tal”, acrescenta Younge.

A ilegalização dos imigrantes

O escândalo Windrush veio à tona em Abril de 2018, depois de mudanças no sistema de imigração fizessem com que estes imigrantes do Caribe fossem considerados “imigrantes ilegais”. Como resultado, muitos foram subitamente impedidos de trabalhar ou perderam o acesso a benefícios sociais. Entre eles, um homem que viveu e trabalhou no Reino Unido mais de 30 anos e a quem foram cobradas £54.000 para um tratamento para o cancro, e uma mulher que acabou por ser detida, apesar viver há mais de cinco décadas no país.

O nome, atribuído aos imigrantes do Caribe que chegaram às costas britânicas entre 1948 e 1973, vem do navio Empire Windrush, que foi o primeiro navio a trazer esses imigrantes para o Reino Unido. Das cerca de 550.000 pessoas do Caribe que migraram para o Reino Unido entre 1948 e 1973, cerca de 50.000 que ainda estavam no Reino Unido não tinham regularizado a sua residência, de acordo com o Observatório das Migrações da Universidade de Oxford.

“Não quero dizer com isto que toda a gente que é mandada parar pela polícia esteja conscientemente a pensar no seu lugar de cidadania, mas isto serve para estabelecer a precariedade da nossa posição aqui”, diz Gary, “é possível ter-se efectivamente vivido a vida toda na Grã-Bretanha e ainda assim serem-nos retirados direitos básicos”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.