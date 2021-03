Quinze comunas mudam temporariamente nomes de ruas em homenagem às mulheres

A iniciativa simbólica tem como objetivo "aumentar a visibilidade das mulheres no espaço público".

Quinze autarquias do Luxemburgo aderiram à iniciativa do sindicato das comunas, Syvicol, e do Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo (CNFL) para mudar temporariamente o nome de 183 ruas entre 8 e 31 de março, em homenagem às mulheres.

Ao todo, são 133 os nomes de mulheres de destaque em áreas como a política, ciência, cultura, educação ou resistência contra o nazismo. A comuna de Schifflange tem temporariamente sete ruas com nomes femininos, como a 'rue de la Montagne' que passa a chamar-se 'rue Anne Frank'. Também o nome da antiga burgomestre de Schifflange, Astrid Lulling, vai estar no lugar da 'Hedinger Strooss'.

Já em Dudelange 11 ruas serão rebatizadas, como a 'rue Kennedy' que se tornou na 'rue Triny Bourkel', atleta luxemburguesa que participou nos Jogos Olímpicos de 1948. Como se trata de uma iniciativa simbólica, as novas placas vão estar afixadas junto às placas oficiais.



Inserida no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que foi assinalado a 8 de março, a iniciativa simbólica tem como objetivo "aumentar a visibilidade das mulheres no espaço público", refere a Syvicol.





