Quinta-feira de Ascensão. Não há procissão de Wiltz

Henrique DE BURGO A Quinta-feira de Ascensão volta este ano a ficar marcada pelo cancelamento da procissão ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Wiltz, por causa da pandemia. Uma informação confirmada à Rádio Latina por fonte do arcebispado do Luxemburgo.

Com o recolher obrigatório, em vigor entre as 23h e as 6h, não vai haver também as habituais dormidas em tendas, junto às estradas nas proximidades de Wiltz, na véspera da Quinta-feira de Ascensão, esta quarta-feira.



Pela mesma razão, não se esperam peregrinações isoladas antes das 6h da manhã, até porque a polícia grã-ducal advertiu recentemente que vai continuar a fiscalizar as regras impostas no âmbito da luta contra a pandemia.

Quanto à procissão, tal como ano passado, não vai ser organizada pela Igreja. Este é o maior evento religioso do país, que junta anualmente entre 20 a 30 mil fiéis, na maioria portugueses, mas também luxemburgueses, cabo-verdianos e mais recentemente guineenses, angolanos e são-tomenses.



