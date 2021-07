O dia em que eu traí as mulheres

"Escreves como um homem velho", disseram-me em tom de louvor. Com 23 anos na altura, recebi aquelas palavras bem-intencionadas com contentamento, sem ter consciência de que o que tomava por um elogio era, na verdade, um apodo.

Filipa MARTINS "Escreves como um homem velho", disseram-me em tom de louvor. Com 23 anos na altura, recebi aquelas palavras bem-intencionadas com contentamento, sem ter consciência de que o que tomava por um elogio era, na verdade, um apodo.

Antes de editar o meu primeiro livro, "Elogio do Passeio Público", concorri com a obra a um prémio literário sob pseudónimo e venci. A escolha do nome que me ocultou a identidade deve ter sido despreocupada e pouco indicativa de género. Já não me recordo.

Fui recebida na sede da Associação Portuguesa de Escritores de forma afável. Estava a levitar. Lembro-me de ter admirado um sofá de pele delida onde, confiei, Natália Correia terá largado baforadas depois de inspirar a partir da sua boquilha. Até que me revelaram, com remoque prazenteiro e educado, a surpresa que foi para o júri do concurso ter descoberto que, após desvendadas autorias, a obra tinha sido escrita por uma jovem mulher. "Escreves como um homem velho", disseram-me em tom de louvor. Com 23 anos na altura, recebi aquelas palavras bem-intencionadas com contentamento, sem ter consciência de que o que tomava por um elogio era, na verdade, um apodo.

O livro foi editado dois anos mais tarde, bem recebido, apelidado de maduro na imprensa. Mas a autora, manifestando menos maturidade do que obra, voltou e enfiar o chapéu do 'homem velho', talvez pelo exotismo da imagem. Descia a pé a Rua da Trindade, acompanhada por um reputado livreiro à época, que perorava sobre o meu Elogio do Passeio Público e a frase voltou a surgir - "Escreves como um homem velho" -, mas desta vez chegou acompanhada por uma curta explicação. O texto era apurado, analítico, crítico e inteligente no uso do humor, sem floreados ou dado a temperamentos de pouco freio, nada histérico ou exibicionista, portanto, concluía-se, escrevia como um homem.

Nunca li uma entrevista a um autor homem em que tivessem tido a imprudência de lhe perguntar se alguma das passagens íntimas das personagens descritas se baseavam numa experiência pessoal, mas quero acreditar que também aqui não estamos perante uma questão de género.

Por essa altura, poderia ter argumentado que, apesar do narrador ser masculino, as personagens masculinas do livro eram ridicularizadas (um homem que prefere desejar uma bebida por não ter coragem para desejar uma mulher bonita; um general que a morte evitou que fosse humilhado pela História). Não o fiz, embrulhando-me mais no redil falacioso dos géneros. "Escreves como um homem velho" – uma 'bacoquice' ao nível de 'corres como uma miúda' - pareceu-me comenda digna de pôr na lapela e adoptei a frase em discurso direto. Ainda nesse ano, os leitores da revista LER ficaram a saber que me sentia, ao escrever, um homem velho. Só fiz as pazes com a minha consciência ao terceiro livro.

O meu terceiro romance editado, "Mustang Branco", tem como narradora uma mulher jovem que fala na primeira pessoa. Queria combater um preconceito de que escrever no feminino é obrigatoriamente escrever a partir de alcofas, tules e ornamentos. Queria expulsar o 'homem velho' de uma vez por todas. A obra foi bem recebida, mas, por ser pautada por algumas passagens onde eram narradas situações de sexo que a crítica considerou ousadas, não me livrei de perguntas sobre se haveria uma inspiração autobiográfica na obra.

Nunca li uma entrevista a um autor homem em que tivessem tido a imprudência de lhe perguntar se alguma das passagens íntimas das personagens descritas se baseavam numa experiência pessoal, mas quero acreditar que também aqui não estamos perante uma questão de género. Quanto a mim, quando me perguntam se me inspiro na minha própria vida sexual para escrever cenas íntimas respondo sempre que sim, da mesma forma que me inspirei na minha biografia quando matei um homem no meu primeiro romance editado.

