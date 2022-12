Quanto mais desejamos, maior o desalento por não se cumprir. Por isso, do meu lado estás livre de expectativas.

Querido ano 2023, não espero muito de ti

Paulo FARINHA Quanto mais desejamos, maior o desalento por não se cumprir. Por isso, do meu lado estás livre de expectativas. Só quero que venhas, que sejas feliz e acomodes o que houver a acomodar em 365 dias. Liberto-te de grandes ambições. Tudo o que vier por bem, será lucro.

Querido 2023,

Não leves a mal este título. Não é nada pessoal. Nem sequer uma abordagem pessimista a tudo o que poderás trazer de bom – e espero que tragas muitas coisas boas. É apenas uma forma de me defender. Salvaguardar. Precaver. Manter os pés na terra.

É que, na verdade, não és tu que vais trazer o que quer que seja. Tu és “apenas” (e atenta nas aspas) uma marca no calendário. Um conjunto de quatro algarismos que assinalam o período que vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro. E tudo o que couber lá dentro não serás tu a trazer. Seremos nós a colocar. A encaixar. A fazer acontecer. Ou a vida. A vida a acontecer, com todas as (in)variáveis que não controlamos.

Repara nisto: passava pela cabeça de alguém (além dos analistas de geoestratégia e dos serviços de informação de alguns países) que o teu irmão 2022 ficaria marcado como o ano do início da guerra na Ucrânia? Alguém imaginava que ele (o ano) levaria com o carimbo da invasão e da inflação e da recessão?

E o vosso irmão mais velho, 2020? Uma pandemia?! Caramba, milhões de mortes, milhares de infetados, o caos nos serviços hospitalares por todo o mundo, o medo, a desorientação, o confinamento, os efeitos secundários a médio e longo prazo, as consequências na saúde mental... Mas que culpa teve 2020 de tudo isso?

E como se não bastasse despejarmos na passagem de ano as vontades para o que aí vem, ainda caímos na armadilha de o repetir. Fazemo-lo a 31 de dezembro e fazemo-lo na véspera ou no dia de aniversário: arrumamos os anseios e aspirações e intenções, elevando sem querer a fasquia que acaba por fazer subir também o pedestal da ambição. Resultado: quanto mais se sobe, maior é a queda. Maior o desalento por não se ter cumprido o desejo da terceira, da quarta, da sétima e da nona passas deglutidas à meia-noite (ainda por cima por milhões de pessoas que nem sequer gostam de uvas secas e mirradas e só comem aquilo porque alguém se lembrou que é tradição).

E aprendemos alguma coisa com isso? Nada! Depois de acharmos que a coisa pode não resultar, fazemo-lo outra vez. E mais outra. E até escrevemos os 12 desejos, um por cada mês, colocando ali, no papel ou na nota do telemóvel, a vontade de saúde, sucesso, casa nova, emprego, promoção, amor ou sexo. E tudo o mais que queremos que aconteça, porque se não o dissermos à meia-noite, se não o pensarmos com muita força quando as 12 badaladas anunciam a passagem para o dia 1, então é como se estivéssemos a agoirar. Como se desdenhássemos de todas essas coisas.

Creio que é por isso que, à medida que ficamos mais velhos – e porque o nosso organismo nos vai lembrando que a renovação celular é mesmo um raio de coisa manhosa que fica comprometida com o passar do tempo –, vamos apenas pedindo saúde. Só isso. O resto a malta resolve, arranja, organiza ou desenrasca. Mas sem saúde é que nada feito.

Por isso, meu muito querido e desejado anos de 2023, do meu lado estás livre de expectativas. De grandes ambições. Só quero que venhas, que sejas feliz e acomodes o que houver a acomodar. Liberto-te de grandes ambições. Tudo o que vier por bem, será lucro. Só quero a tal da saúde.

Paulo Farinha é jornalista há 23 anos. Fez parte da equipa que lançou a edição portuguesa da National Geographic, onde foi coordenador editorial, editor e editor online. Foi editor executivo da Volta ao Mundo e da Notícias Magazine (Diário de Notícias e Jornal de Notícias) e chefe de redação da unidade de revistas do Global Media Group. Autor de Ninguém Disse que Isto ia Ser Fácil, escreve regularmente sobre família, relações e parentalidade e assinou crónicas na Notícias Magazine, DN Life, Pais & Filhos e Observador - jornal onde é atualmente editor de inovação.

