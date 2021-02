Projeto online resulta de uma colaboração entre os vários países da Grande Região.

Quer saber a qualidade do ar no Luxemburgo em tempo real?

Henrique DE BURGO Projeto online resulta de uma colaboração entre os vários países da Grande Região.

A Grande Região conta com um mapa interativo sobre a qualidade do ar. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Ministério de Energia e Ordenamento do Território. O projeto resulta assim dos esforços do Luxemburgo, da região da Valónia (Bélgica), da Lorena (França), da Renânia-Palatinado e a Sarre (Alemanha). O mapa interativo disponibiliza em tempo real informações sobre a qualidade do ar.

Segundo o comunicado, os cálculos têm como base a concentração dos poluentes mais nocivos para a saúde da população, em particular partículas finas, ozono troposférico, dióxido de azoto e dióxido de enxofre.

Luxemburgo 'esgotou' recursos ambientais no dia 15 de fevereiro De acordo com a ONG norte-americana Global Footprint Network, o Grão-Ducado é o segundo país com a pior pegada ecológica do planeta.

Os dados, disponibilizados no portal do sistema de informação geográfica da Grande Região são avaliados através de 98 estações de medição das cinco administrações da Grande Região. Disponível em alemão, francês e inglês, o mapa é a primeira colaboração transfronteiriça sobre a qualidade do ar à escala da Grande Região e pretende ser um primeiro passo para projetos mais ambiciosos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.