Quer falar com um astronauta ao vivo? Grão-Ducado lança concurso

Redação De 5 a 9 do próximo mês, decorre, na Rockhal, a final do Desafio Espacial ESA-ESRIC e o astronauta Matthias Maurer, da Agência Espacial Europeia, vai participar.

Os apaixonados do espaço vão ter a oportunidade de falar com o astronauta Matthias Maurer e assistir à final do Desafio Espacial ESA-ESRIC, no dia 9 de setembro, na Rockhal.

De 5 a 9 do próximo mês, a estrutura de Esch-sur-Alzette acolhe a final do Desafio Espacial e no último dia, das 15h às 18 horas, haverá um concurso aberto ao público do Luxemburgo, com verdadeiras demonstrações lunares e a participação do astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Matthias Maurer, que acaba de regressar de uma estadia de seis meses na Estação Espacial Internacional.

A Agência Espacial Luxemburguesa está a oferecer 40 lugares (20 vezes dois bilhetes) para participar neste evento. Para os ganhar, basta responder a uma pergunta online sobre a carreira do astronauta. Os vencedores serão depois sorteados e terão a oportunidade de conhecer pessoalmente Matthias Maurer, sendo contactados a 2 de setembro, por email, com detalhes práticos sobre o evento. Veja aqui como pode participar no concurso.

Objetivo: Lua!

O passo de Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na Lua, em 1969, foi de facto pequeno para um homem mas grande para a humanidade, que continua a ver potencialidades e descobertas no satélite da Terra.

A Lua, diz a Agência Espacial do Luxemburgo (LSAm na sigla em inglês), é a próxima etapa para os humanos no espaço, podendo nascer ali as primeiras colónias fora da Terra. A prospeção - deteção de recursos espaciais que permitam esse estabelecimento - é o primeiro passo a dar nesta novo objetivo de exploração espacial.

"Neste contexto, a Agência Espacial Europeia (ESA) e o Centro Europeu de Inovação de Recursos Espaciais (ESRIC) solicitaram às indústrias espaciais e instituições de investigação europeias que desenvolvessem tecnologias inovadoras para a prospeção de recursos na Lua, no âmbito do Desafio de Recursos Espaciais ESA-ESRIC", explica o comunicado da LSA.

Equipas de engenheiros desenvolveram, para esse efeito, veículos capazes de procurar recursos, num ensaio, na Terra, que simula as regiões polares sombreadas da Lua. Na final do Desafio Espacial ESA-ESRIC, que terá lugar na Rockhal, os protótipos de rover lunar irão competir num terreno "lunar" de 1.800 m2 e o vencedor terá a oportunidade de ter a sua tecnologia implementada na exploração da Lua.

