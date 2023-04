As candidaturas, abertas a residentes e transfronteiriços, devem ser apresentadas o mais tardar até ao dia 26 de maio.

Quer defender os interesses de quem usa os transportes públicos? Candidate-se

Estão abertas as candidaturas a um posto no comité dos utilizadores dos transportes públicos luxemburgueses. É um cargo destinado a quem quer defender os interesses dos utentes de autocarros, comboios e elétrico.

O apelo a candidaturas foi feito esta sexta-feira pela Administração dos Transportes Públicos e pelo Ministério da Mobilidade. Há uma vaga para membro principal ou suplente voluntário no seio daquele comité.

“Este posto destina-se às pessoas que utilizam regularmente os transportes públicos luxemburgueses/fronteiriços e que queiram participar ativamente na evolução da rede”, de acordo com as autoridades competentes. O comité dos utilizadores é uma célula de trabalho composta por 12 membros principais e 12 suplentes, originários da Grande Região. Reúne-se pelo menos de seis em seis meses para “representar os interesses dos utentes dos transportes públicos”, pode ler-se no apelo a candidaturas hoje divulgado.

As candidaturas, abertas a residentes e transfronteiriços, devem ser apresentadas o mais tardar até ao dia 26 de maio. O formulário para o efeito está disponível no site mobiliteit.lu. O número de telefone é o +352 2465 2465.



