O crime já tem 30 anos, mas a polícia de Trier nunca conseguiu identificar o assassino da prostituta portuguesa. O programa "AktenzeichenXY... Cold Case" desta quarta-feira traz novas pistas.

Quem matou a portuguesa Maria Gonçalves? Trinta anos depois, há um suspeito

O homicídio da prostituta portuguesa Maria Margarida Ribeiro Marinho-Gonçalves, em Trier, no ano de 1994, é o tema do programa do canal ZDF "AktenzeichenXY... Cold Case" desta quarta-feira (1 de março) e a polícia espera que o episódio ajude nas investigações de um caso que está por resolver há três décadas.

Os investigadores do crime acreditam estar na pista certa para saber quem é o assassino e esperam obter novas informações de testemunhas que levem à identificação do criminoso, desconhecido até à data, anunciou a polícia de Trier esta terça-feira em comunicado.

Maria Margarida Ribeiro Marinho-Gonçalves, viajou de Portugal para a cidade fronteiriça alemã em 1992, aos 23 anos de idade, com uma amiga, para trabalhar no bordel "Eros Center", na Luxemburger Straße. Na noite de 1 para 2 de outubro de 1994 foi vítima de homicídio e até à data o autor do crime não foi identificado.

Maria foi vista viva pela última vez por outra prostituta, por volta das 5h30 do dia 2 de outubro. Depois disso, diz o comunicado da polícia, atendeu, pelo menos, mais um cliente. Por volta das 7h, a portuguesa foi encontrada morta no seu quarto por outra amiga que também trabalhava no "Eros Center".

De acordo com os resultados da autópsia realizada na altura, a causa da morte deveu-se a ferimentos na cabeça e no pescoço da vítima, reveladores de grande violência.

Novas pistas sobre o assassino

Quase 30 anos depois do crime, continua por saber quem matou Maria Margarida Ribeiro Marinho-Gonçalves, mas as autoridades acreditam estar mais perto de encontrar o homicida.

Segundo o comunicado da polícia de Trier, "novas investigações revelaram suspeitas de que um homem, que ainda não tinha sido identificado, terá cometido o crime". Na mesma noite, foi registada uma agressão a outra prostituta no mesmo estabelecimento. "Um homem tornou-se violento com a mulher e bateu-lhe, tendo saído do bordel a seguir. Mas mais tarde foi visto [de novo] por várias testemunhas no 'Eros-Center'", explica o comunicado.

A polícia de Trier acredita que, com base nas investigações até agora realizadas, este homem poderá ser o assassino da portuguesa.

O programa "AktenzeichenXY...Cold Case" da ZDF, emitido esta quarta-feira, pelas 20h15, traça o percurso da mulher assassinada há quase 30 anos.

Os investigadores do Departamento de Investigação Criminal de Trier esperam que o episódio os ajude a obter novas informações de testemunhas que possam levar à identificação do assassino.

A polícia fez um esboço do suspeito (que pode ser visto na imagem em baixo) e publicou uma foto da vítima.

O Departamento de Investigação Criminal de Trier está a recolher informações que podem ser importantes para desvendar o caso e que podem ser prestadas através do número 0651/9779-2480 ou enviando um e-mail para kdtrier.hinweisaufnahme@polizei.rlp.de.

As pessoas que desejem contactar os investigadores confidencialmente, sem que tenham que divulgar a sua identidade, podem ligar para o número 0152/28854968.

O Ministério Público de Trier ofereceu uma recompensa de 2.500 euros por informações que levem ao esclarecimento do crime e à identificação do autor ou autores do homicídio.





