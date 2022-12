Acabámos de descobrir, mais uma vez, que o dinheiro do petróleo do Qatar continua a comprar influência entre os guardiões da democracia.

Quem guarda os guardiões?

O sultão otomano tinha no seu harém o privilégio extremo de ter um séquito de mulheres prisioneiras cuja vida não era mais do que estar disponível para cumprir com todos os caprichos do todo-poderoso ditador. Mas o sultão tinha um problema. As integrantes do harém eram cobiçadas e podiam ser alvo de agressões sexuais por outros homens enquanto o sultão estava distraído, pelo que o harém tinha de ser guardado; só que os próprios guardiões, deixados sem vigilância, não tardariam também eles próprios a aproveitar-se das concubinas do sultão. A solução otomana residia num corte radical... ou seja os guardas do harém eram todos eunucos.

Esta também é a oportunidade para uma operação “mãos limpas” que erradique implacavelmente a podridão em que estamos metidos.

O dilema vem pelo menos da Antiguidade Clássica, escrito no século I pela mão do poeta romano Juvenal, nas suas sátiras: Quis custodiet ipsos custodes? Quem guarda os guardas, quem policia os polícias, quem controla os controladores? Por outras palavras, a quem presta contas o poder, como conseguir manter os poderosos dentro dos limites da ética e garantir que quem está numa situação de privilégio não o vai (ab)usar em proveito próprio, em vez de cumprir as funções que lhe foram confiadas.

Exacto: é um problema antigo e actualíssimo; e tão importante como irresolúvel. Talvez seja uma característica incrustada na natureza humana, ou (mais provavelmente) é uma consequência inevitável da sociedade gananciosa que construímos. O facto é que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente (por isso é que o sanguinário sultão vê como sua prerrogativa natural mandar cortar partes do corpo, ou aprisionar outros seres humanos para toda a vida. Só a própria morte lhe limita o poder dentro do império).

A democracia, desde os seus primórdios, tentou resolver a quadratura deste círculo e encontrar formas de mitigar os abusos e a corrupção, para assegurar que quem governa esteja ao serviço dos cidadãos e não o contrário.

A Constituição e o Estado de Direito apoiaram-se em mecanismos de vigilância e punição, como os tribunais constitucionais e supremos e as forças repressivas da ordem; foram criados sistemas de pesos e contrapesos de forma a que cada um dos três pilares do Estado fosse mantido honesto, ou seja controlado, pelos outros dois. Obviamente, o papel do "quarto poder", ou seja dos media, mantinha-se indispensável. Alguns países mais sérios foram ainda mais além e criaram unidades especiais da polícia e autoridades de luta contra a fraude, algumas delas até com poderes reais (e não apenas para manter uma fachada de respeitabilidade).

É evidente que a sucessão de escândalos de corrupção – e, mesmo na ausência destes, de "coisas estranhas" que vão acontecendo ao longo dos últimos anos – deixa bastante claro que estamos a perder esta luta, com consequências nefastas para cada um de nós. Em primeiro lugar nota-se a erosão das bases com que se constrói uma sociedade: crença na comunidade e Confiança, com C maiúsculo.

Se ninguém acredita em nada e cada um desconfia de tudo e todos, como construir algo? Basta olhar para vários "países falhados" para entender que é muito difícil quebrar esse círculo vicioso: se nada se faz sem corrupção e todos são corruptos, eu também terei de ser corrupto se não quero morrer à fome. Nada nunca muda.

A proliferação de dinheiro sujo explica muita coisa. Armas, droga, petróleo, gás, offshores e milhares de empresas-fantasma para fugir ao fisco; o capitalismo de saque onde vivemos depende de uma economia paralela, não vigiada nem taxada, fabulosamente lucrativa (é aqui que está o dinheiro que nos falta para tudo) e concentrada em meia-dúzia de pessoas que nunca viverão o suficiente para gastar um centésimo da sua fortuna. Uma ideia sempre prática para usar, e lavar, esse dinheiro é comprar influência, e isso significa comprar pessoas – os tais guardiões que, não sendo eunucos, podem assaltar o harém. Esses guardiões têm sempre um preço, às vezes até bastante baixo.

Acabámos de descobrir, mais uma vez, que o dinheiro do petróleo do Qatar continua a comprar influência entre os guardiões da democracia: políticos europeus que têm como responsabilidade defender os direitos humanos e as leis aplicáveis ao trabalho. As consequências reputacionais serão devastadoras para uma democracia que já estava doente. Mas esta também é a oportunidade para o início de um novo caminho: uma operação "mãos limpas" que erradique implacavelmente a podridão em que estamos metidos e nos devolva a confiança, os princípios e os valores. Como cidadão português e europeu, exijo-o.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

