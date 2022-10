Era natural do Porto e tinha um filho de 22 anos. Segundo o pai, era uma estrela do 'karaoke'.

Diana, a portuguesa do Luxemburgo encontrada desmembrada em França

Era natural do Porto e tinha um filho de 22 anos. Segundo o pai, era uma estrela do 'karaoke'.

Diana Santos tinha 40 anos e era natural do Porto. É esta a mulher portuguesa encontrada desmembrada em Mont-Saint-Martin, comuna francesa junto à fronteira com o Luxemburgo, no dia 19 de setembro.

Diana vivia no Grão-Ducado há vários anos, mas esta não era a sua primeira experiência no estrangeiro. Era natural do Porto e não das Caxinas (Vila do Conde), como noticiado por outros órgãos de comunicação social. Tinha um filho de 22 anos.

Segundo o pai da vítima, que falou em exclusivo ao Contacto, a filha sempre trabalhou como empregada de mesa e de cozinha.

Para o Contacto, o pai abriu o livro de recordações. "A última vez que estive com a Diana foi há dois anos, em Gaia, no 'karaoke'. Ela cantava muito bem. Divertia-se imenso a cantar, tinha esse bichinho e tinha uma voz extraordinária".

O Ministério Público luxemburguês confirmou na segunda-feira, em primeira mão ao Contacto, que a vítima era portuguesa e vivia no Grão-Ducado. Na sequência desta notícia, o Ministério Público de Nancy, em França, confirmou esta terça-feira, em comunicado, que as autoridades luxemburguesas tinham identificado o corpo graças às tatuagens e ao uso do ADN, que permitiu a confirmação da identidade.

Os familiares também já tinham confirmado a identidade da mulher ao Contacto na segunda-feira.

O corpo desmembrado da mulher foi encontrado no dia 19 de setembro por um adolescente de 16 anos atrás de um edifício abandonado, nas imediações da Câmara de Mont-Saint-Martin, no departamento Meurthe-et-Moselle.

O caso está a ser investigado pelas autoridades francesas e luxemburguesas.

