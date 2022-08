É recomendada a vacinação a homens que tenham relações sexuais com homens com múltiplos parceiros; a pessoas transexuais com múltiplos parceiros sexuais; e aos trabalhadores do sexo.

Quem deve tomar a vacina contra a varíola dos macacos?

Depois de se saber que as primeiras vacinas contra a varíola dos macacos chegam este mês ao Luxemburgo, o Ministério da Saúde já divulgou algumas das recomendações, esclarecendo, por exemplo, quem deve tomar o medicamento. “De acordo com a avaliação epidemiológica da Organização Mundial da Saúde (OMS), a probabilidade de propagação do vírus é considerada elevada entre as pessoas com múltiplos parceiros sexuais”, sendo que “a predominância dos casos identificados verifica-se sobretudo entre homens que têm relações sexuais com homens”. Razão pela qual, sublinha o ministério, “será dada uma atenção particular a este grupo, como recomenda a OMS”.



Como meio de prevenção da doença, o Conselho Superior das Doenças Infecciosas recomenda a vacinação a homens que tenham relações sexuais com homens com múltiplos parceiros; a pessoas transexuais com múltiplos parceiros sexuais; e aos trabalhadores do sexo.

Cuidadores que não se tenham protegido devem ser vacinados

No caso das pessoas que tenham estado expostas ao vírus, a vacinação é recomendada entre 1 a 14 dias após a exposição ao vírus. Nesta situação, é aconselhada a pessoas imunodeprimidas que tenham tido contactos de risco nos últimos 21 dias (contactos sexuais, contactos com lesões cutâneas ou mucosas de uma pessoa infetada, contactos no seio do mesmo agregado familiar). Também qualquer cuidador que tenha estado exposto à varíola dos macacos e que não tenha respeitado as medidas de proteção individuais deve tomar o fármaco.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação após a exposição ao vírus em caso de contacto com uma pessoa infetada é recomendada entre 1 e 14 dias após esse contacto, sendo que quando mais cedo, maior será a proteção. Se o medicamento for administrado nos quatro dias após o contacto, a doença pode ser evitada. Se for administrada os 14 dias, a infeção poderá ser “atenuada”.

Num comunicado enviado às redações, o ministério sublinha que não existe uma vacina específica contra a varíola dos macacos autorizada na União Europeia. No entanto, tendo em conta a evolução do número de casos, as vacinas desenvolvidas para a varíola humana, que também protegem contra o ‘monkeypox’, são autorizadas para os adultos a partir dos 18 anos.

Necessárias duas doses da vacina

Sobre o esquema vacinal, as autoridades de saúde informam que são necessárias duas doses com 28 dias de intervalo. As pessoas imunodeprimidas devem tomar uma terceira dose de reforço.

Por cá, a vacinação vai ser administrada pelo Serviço Nacional das Doenças Infecciosas, no Centro Hospitalar do Luxemburgo, em Strassen. Informações adicionais sobre a vacinação serão divulgadas quando as primeiras doses chegarem ao país, algo que está então previsto para este mês de agosto.

