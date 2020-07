São poucos segundos de um vídeo, mas uma gigantesca argolada em que a presidente da Comissão Europeia apoiou o partido que acabou por vencer as eleições, o HDZ.

Queixa contra von der Leyen por interferência nas eleições croatas

Telma MIGUEL São poucos segundos de um vídeo, mas uma gigantesca argolada em que a presidente da Comissão Europeia apoiou o partido que acabou por vencer as eleições, o HDZ.

Amigos, amigos, negócios à parte. Soubesse português, a presidente da Comissão Europeia poderia ter evitado o enorme mal-estar que se está a gerar em Bruxelas com o seu apoio ao partido União Democrática Croata, o conservador HDZ, que no domingo venceu com distância as eleições legislativas que se apresentavam renhidas.

Num vídeo divulgado pelo HDZ na sexta-feira, dia 3, a 48 horas do ato eleitoral, von der Leyen, no cenário do Berlaymont, a sede do executivo europeu, e ladeada da bandeira da União, deseja “Sigurna Hrvatska” (Croácia segura), que é o slogan de campanha do HDZ.

Very ill-advised for @vonderleyen and other national leaders to interfere in a domestic election like this. #SigurnaHrvatska https://t.co/wVZsD9domH — Jonathan Millins (@BelarusPolicy) July 4, 2020

Ao conseguir 66 lugares no Parlamento – uma maioria insuficiente, porém, para governar sozinho - o líder do HDZ Andrej Plenković, conseguiu ser recandidatado no cargo de primeiro-ministro para um segundo mandato.

Tendo a Croácia assegurado a presidência do Conselho Europeu no primeiro semestre de 2020, que corresponde também aos primeiros meses do mandato da alemã Ursula von der Leyen, não são poucas as oportunidades fotográficas em que ambos aparecem juntos.

No vídeo de apoio ao HDZ aparecem muitos outros chefes de Estado e de governo de vários países europeus a repetir o slogan “Sigurna Hrvastka”. E logo a seguir a Ursula von der Leyen, surge Kramp Annegret Kramp-Karrenbauer, a sucessora de Angela Merkel, na liderança dos democratas cristãos alemães.

E o HDZ faz parte da família europeia do centro/direita europeu, EPP, no qual von der Leyen, antiga ministra da Defesa de Merkel, se inscreve.

“Título pessoal”

Mas se o apoio dado por políticos europeus é uma questão de famílias e alianças políticas, o papel de um presidente da Comissão Europeia tem que pairar acima disso, dizem os opositores.

Durante o fim-de-semana, von der Leyen recebeu várias críticas por ter feito uma intervenção inapropriada nas eleições de um Estado-membro, violando o código de conduta que obriga os comissários europeus à imparcialidade.

Ontem, dia 6, na conferência de imprensa diária, o porta-voz da Comissão, Eric Mamer, não foi capaz de explicar a “gaffe” da presidente. Disse que a participação tinha sido feito “a título pessoal” e que “lamentavelmente, isso não ficou claramente explícito na versão final do vídeo”.

Num longo pingue-pongue de perguntas e respostas com os jornalistas da sessão, o que o porta-voz da Comissão admitiu é que “foram feitos erros”.

Queixa à entidade reguladora

Mas a questão não se ficou por esclarecimentos e reconhecimento de lapsos cometidos. Alberto Alemanno, professor de direito europeu, e diretor e fundador do Good Lobby, lançou uma queixa formal: “A mensagem foi gravada no gabinete de Ursula von der Leyen no seu gabinete no Berlaymont, e usando o seu título institucional”.

Através do Good Lobby, uma agência sem fins lucrativos de direitos cívicos, foi apresentada uma queixa à entidade reguladora europeia com base na “interferência da presidente da Comissão Europeia von der Leyen nas eleições parlamentares da Croácia em violação do Código de Conduta dos Comissários Europeus”.

O conservador HDZ lidera há quase três décadas a política em Belgrado. Nas eleições de domingo, dia 5, a coligação da esquerda, Recomeçar, obteve 44 deputados, num parlamento com um total de 151 lugares.

