Segurança alimentar

Queijos da marca Graindorge recolhidos em França

AFP Na terça-feira, após a descoberta de um queijo que continha a bactéria responsável pela listeriose, foi lançada em França uma ação de recolha de dois tipos de queijos de leite cru de uma fábrica da marca Graindorge (grupo Lactalis), comercializados por grandes retalhistas, segundo o website governamental francês Rappel Conso.

Trata-se de "algumas centenas de queijos", disse à AFP Bruno Lefèvre, diretor da fábrica de queijo Livarot, que os produziu e que pertence à Graindorge. Os queijos em questão são Coulommiers e Bries 1kg das marcas Normanville e Graindorge.



Estes queijos recolhidos podem conter a bactéria listeria monocytogenes, que causa a listeriose, uma infeção que pode provocar sintomas como febre, calafrios, dores musculares, enjoo, vómitos ou diarreia.

Um controlo revelou "uma presença muito pequena de listeria monocytogenes num único queijo", afirmou Lefèvre. E "de acordo com os nossos procedimentos de qualidade, decidimos aplicar o princípio da precaução e recolher todo o lote de quatro dos nossos produtores de leite" no Pays d'Auge (área da Normandia), acrescentou.

Monoprix da capital retira chocolates Kinder. Um caso de salmonela detetado no Luxemburgo Um caso de salmonela foi detetado no Luxemburgo e está sob investigação, anunciaram as autoridades. Casos têm levado à recolha de produtos Ferrero em vários países europeus, incluindo França e Bélgica.

A listeriose, uma infeção de origem alimentar, é rara - algumas centenas de casos por ano em França - mas uma vez detetada, pode ser fatal: cerca de um quarto dos doentes morrem. O período de incubação pode durar até oito semanas.

A Graindorge é uma marca especializada na compra e transformação de leite cru, produzindo queijos de denominação de origem protegida (DOP) e terroir, e é propriedade do grupo Lactalis desde 2016.

Os queijos em questão têm sido vendidos em toda a França desde meados de março em supermercados pertencentes às cadeias Auchan, E.Leclerc, Casino, Carrefour, Intermarché, Cora e Système U, bem como Schiever (que está muito presente no nordeste do país) e as mercearias "NOUS Anti Gaspi".

Outro queijo Coulommiers vendido pela Franprix e com o mesmo número de lote está a ser recolhido sob as mesmas condições.

Alerta após casos de E. coli e salmonela

O website do governo recomenda que os produtos sejam devolvidos para reembolso ou destruídos. As pessoas que consumiram os produtos e têm febre, isolada ou acompanhada de dores de cabeça, e dores musculares são aconselhadas a consultar o seu médico.

As mulheres grávidas, as pessoas imunocomprometidas e os idosos devem estar particularmente atentos a estes sintomas.

Luxemburgo. Autoridades de saúde preocupadas com intoxicação causada por pizzas da Buitoni As autoridades de saúde francesas confirmaram, esta quarta-feira, a relação entre as pizzas congeladas da marca e as infeções devido à bactéria E.Coli. O Grão-Ducado já tinha emitido um alerta sobre estes produtos a 20 de março.

O procedimento de retirada deverá terminar no dia 19 de abril. O número de identificação dos lotes recolhidos é 250222LI9 e a marca ou selo de saúde é FR 14.371.001 CE, de acordo com o website rappel.conso.gouv.fr.

Esta campanha surge na sequência de uma recolha maciça de pizzas congeladas da marca Buitoni, após vários casos graves de contaminação de crianças com bactérias Escherichia coli (E. coli) e mortes, possivelmente ligadas ao consumo destes produtos. Está em curso uma investigação sobre o caso.

A duas semanas da Páscoa, dezenas de casos de salmonela foram detetados na Europa e a suspeita está a virar-se para vários produtos de chocolate da marca Kinder recolhidos pela Ferrero, incluindo no Luxemburgo.

