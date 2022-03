Depois do tempo seco e soalheiro, a chuva e o frio estão de volta ao Grão-Ducado. Veja as previsões para os próximos dias.

Queda de neve prevista para os próximos dias no Luxemburgo

Catarina OSÓRIO Depois do tempo seco e soalheiro, a chuva e o frio estão de volta ao Grão-Ducado. Veja as previsões para os próximos dias.

As temperaturas vão continuar a descer nos próximos dias, podendo mesmo nevar. No boletim mais recente, o Meteolux prevê queda de neve até um centímetro na sexta-feira e sábado com as temperaturas mínimas a rondarem os zero graus.

Segundo o instituto de meteorologia, a chuva que começou a cair esta quarta-feira deverá prolongar-se até sexta, com os termómetros a descer gradualmente ao mesmo tempo.

Para esta quinta-feira a mínima prevista é de um grau e a máxima de oito graus. Na sexta-feira as mínimas descem para os -1 e voltam a subir ligeiramente para os zero graus no sábado. As máximas não deverão ir além dos sete graus nestes dois dias.

Ainda segundo as previsões, o sol deverá regressar no sábado e domingo.

O Meteolux alerta ainda para as estradas escorregadias devido à chuva, sobretudo na noite de quinta para sexta-feira.





