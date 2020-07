Quatro operadoras vão fornecer 5G no Luxemburgo

Após 38 rondas de licitação, as frequências 5G do Luxemburgo foram atribuídas à Orange, Post, Proximus e Luxembourg Online.

Após 38 rondas de licitação, as frequências 5G do Luxemburgo foram atribuídas à Orange, Post, Proximus e Luxembourg Online.

O leilão para a atribuição de frequências 5G organizado pelo Ministério das Comunicações e dos Media e pelo Instituto Regulador do Luxemburgo (ILR, na sigla francesa) está concluído: quatro dos cinco candidatos vão operar com a frequência 5G: Orange, Post, Proximus e Luxembourg Online.

As empresas licitaram um total de mais de 41 milhões de euros para um período de 15 anos. O calendário da implantação e as obrigações de cobertura prevêem que os primeiros serviços 5G devam começar a ser oferecidos até ao final do ano. Todo o país deverá estar coberto pela rede 5G até 2025.

O leilão, que se realizou numa plataforma eletrónica, teve início a 13 de julho e durou cinco dias. Após 38 rondas de licitação, quatro dos cinco candidatos admitidos a participar nos leilões ganharam as frequências para a implantação da tecnologia. Apenas a Eltrona ficou de fora. Os dois conjuntos de frequências ascendem respetivamente a 700 e 3600MHz. O resultado do leilão foi comunicado depois ao Ministério das Comunicações e dos Media, que atribuiu as licenças aos operadores.

Luc Tapella. "5G no Luxemburgo até final de 2020" O Diretor do Instituto de Regulação do Luxemburgo diz que até ao final do ano deverá haver 5G no Luxemburgo, sendo que a banda de 700 MHz deverá cobrir 50% do país até 2022 e 90% até 2024.

Após terem realizado o primeiro teste 5G no Luxemburgo em 2019, a Tango e a Telindus, uma das empresas vencedoras demonstrou orgulho em "contribuir para esta revolução tecnológica" e considera que a implementação do 5G é "essencial para o país e para a sua competitividade", disse Gérard Hoffmann, CEO da Proximus Luxembourg, dona da Tango e Telindus.

Segundo o empresário, a implementação do 5G "não significa um simples aumento da velocidade", embora este seja "parte integrante da equação". Com o tráfego nas redes móveis a duplicar a cada dois anos, sem este investimento, "a capacidade das redes atuais será em breve atingida".

