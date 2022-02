Primeiro relatório governamental do género feito no Luxemburgo foi publicado esta terça-feira, Dia Mundial da Internet Segura, e passará a ser realizado todos os anos.

Quatro em cada cinco crianças até aos 12 anos tem smartphone

Ana TOMÁS Primeiro relatório governamental do género feito no Luxemburgo foi publicado esta terça-feira, Dia Mundial da Internet Segura, e passará a ser realizado todos os anos.

No Luxemburgo, cerca de 80% das crianças com idade até aos 12 anos já têm o seu próprio smartphone.

A conclusão é do primeiro relatório sobre as tendências na utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) pelos jovens do país, que foi apresentado esta terça-feira, na data em que se assinala o Dia Mundial da Internet Segura.

A investigação, coordenada pelo Serviço Nacional da Juventude (SNJ), através da iniciativa governamental BEE SECURE, revela que as crianças passam a ter o seu primeiro smartphone, entre o fim da escola primária e o início do ensino secundário, sendo que mais de 40% recebeu-o antes de completar os 12 anos de idade.

Ainda assim, a grande maioria das crianças dos 3 aos 11 anos passa menos de uma hora por dia no seu smartphone (76%) ou tablet (65%).

Em contraste, quase todos os jovens e jovens adultos, entre os 17 e os 30 anos, têm um smartphone e pelo menos 52% dizem que passam mais de três horas por dia a usar esse aparelho, durante a semana. Uma percentagem que sobe para 69% aos fins de semana.

Do ponto de vista dos pais, 45% dos que têm filhos com idades entre os 12 e os 16 anos dizem quem estes passam mais de três horas por dia no seu smartphone durante a semana. Se a questão for sobre o tempo que os filhos passam no smartphone ao fim de semana, mais de metade dos pais com filhos nessa faixa etária (59%) diz que eles utilizam esse aparelho mais de três horas por dia, aos sábados e domingos.

Os riscos online que os mais jovens correm

O tempo e uso excessivo passado online pelos mais jovens foi um dos riscos identificados pelo relatório do Governo, mas não o único. A desinformação (notícias falsas), conteúdos odiosos ou violentos, cyberbullying, cibercrime (e-crime), a consulta de conteúdos não-apropriados à idade, a influência de modelos online e a falta de proteção de dados e da privacidade online foram outros dos riscos apontados.

Os pais inquiridos nos dois estudos realizados pelo SNJ acreditam que as crianças e adolescentes, entre os 3 e os 16 anos, estão principalmente expostas ao risco de "passar demasiado tempo online" - um risco que não aparece nos perigos mais frequentemente citados pela faixa dos 17 aos 30 anos. Este grupo considera a desinformação e as notícias falsas como os riscos a que está mais exposto.

Este relatório, que é o primeiro do género no Grão-Ducado e que visa compreender as tendências na utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC), avaliando esta realidade no Luxemburgo, passará a ser publicado anualmente, com o objetivo de "informar todos os atores que trabalham em conjunto para uma utilização mais segura da Internet pelas crianças e jovens e ajudá-los a orientar as suas ações", refere o comunicado do Governo.

