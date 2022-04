Os portugueses dominam a comunidade estrangeira residente no Grão-Ducado.

Quase quatro mil portugueses mudaram-se para o Luxemburgo em 2021

Em 2021, os portugueses dominaram as chegadas ao Grão-Ducado, com 3.885 a escolherem o país para viver. Foram seguidos pelos franceses, com 3.590, e dos italianos, com 1.909, de acordo com o último relatório demográfico do Statec.

Os residentes luxemburgueses dominam com 52,9% o total de habitantes, mas entre os 47,1% da comunidade estrangeira, quem domina é a comunidade portuguesa, com 14,5%.

Entre os dados, 18,4% dos luxemburgueses têm dupla nacionalidade. Destes 25,3% têm nacionalidade portuguesa, 14,6% têm nacionalidade francesa e 8,2% têm nacionalidade italiana.



No total, em 2021, 25.335 pessoas chegaram ao país, enquanto que 15.959 saíram do Luxemburgo. E entre os que deixam o Luxemburgo para ir morar noutro país o top 3 também inclui portugueses. Em primeiro lugar, estão os luxemburgueses, com 3.063 emigrantes em 2021, seguidos dos portugueses (3.055) e dos franceses (2.394).

População aumentou em 2021

Segundo os dados divulgados pelo Statec esta segunda, a população do Luxemburgo está a aumentar. Após um abrandamento demográfico observado em 2020, houve mais 10.667 pessoas no país em 2021, um aumento de 1,7%.

Esta subida, que se deve principalmente à imigração, regressou a níveis próximos dos observados antes da pandemia de covid-19. A 1 de janeiro de 2022 o Luxemburgo contava com um total de 645.397 habitantes.

A idade média da população é agora de 40,4 anos para as mulheres e de 39,0 anos para os homens. Se dividirmos a população entre residentes estrangeiros e luxemburgueses, nota-se que os estrangeiros são, em média, mais novos. A idade média para as mulheres luxemburguesas é de 42,4 anos em comparação com 38,1 anos para as mulheres estrangeiras. Já nos homens, os luxemburgueses rondam a média de 40 anos, em comparação com 38 observado entre os estrangeiros.



Nascimentos com ligeiro aumento

O número de nascimentos aumentou ainda ligeiramente. Em 2021 nasceram 6.690 bebés, mais 2,1% do que no ano anterior. Os maiores aumentos foram registados entre os nascimentos de crianças de nacionalidade estrangeira (mais 4,3%, em relação a 2020), bem como o número de recém-nascidos luxemburgueses (mais 2,9%).

Como resultado do aumento do número de nascimentos, o indicador de fertilidade aumentou também para 1,38 crianças por mulher, em 2021. No ano anterior era 1,37 crianças por mulher.

Em sentido contrário, em 2021 morreram 4.489 pessoas, menos 2,6% em relação a 2020. Entre os 4.489 óbitos, houve ligeiramente mais mortes masculinas (51,1%) do que mortes femininas (48,9%). A covid-19 representou 9% do total de óbitos em 2021 (uma redução quando comparada com os 11%, em 2020). A idade média das pessoas que faleceram é de 77,6 anos (80,7 anos para as mulheres e 74,7 anos para os homens).

Mais casamentos do que divórcios

Sem surpresas, o número de casamentos aumentou em 2021, ano do fim da pandemia. No total, celebraram-se 1.945 casamentos no Grão-Ducado, mais 7,9% em relação a 2020. Destes, 36 realizaram-se entre pessoas do mesmo sexo, sendo 11 entre dois homens e 25 entre duas mulheres.

Em sentido contrário, os divórcios diminuíram entre 2020 e 2021. No total foram confirmados 1.400 divórcios oficiais, um decréscimo de 3.2% em relação a 2020, segundo o Statec.

