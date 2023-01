O desemprego de longa duração afeta 6500 candidatos a emprego na ADEM, ou seja, 46% dos inscritos.

Quase metade dos desempregados procura trabalho há mais de um ano

Paula SANTOS FERREIRA O desemprego de longa duração afeta 6500 candidatos a emprego na ADEM, ou seja, 46% dos inscritos.

Um em cada seis residentes que se inscrevem na ADEM para procurar um novo trabalho está em risco de se tornar um desempregado de longa duração. Esta é a conclusão de um novo estudo sobre as características do desemprego de longa duração divulgado na segunda-feira pelo Ministério do Trabalho do Luxemburgo.

Atualmente, 16% dos candidatos a emprego arriscam-se a ficar desempregados durante mais de 12 meses, período a partir do qual se define o desemprego de longa duração.

Esta é a situação em que se encontravam quase metade dos inscritos na agência nacional de emprego (6500 candidatos, 46% do total) em setembro de 2022, de acordo com o estudo encomendado pelo Ministério do Trabalho para compreender melhor este fenómeno no país.

Nos últimos 15 anos, o desemprego de longa duração tem vindo a aumentar à proporção de 2,2 enquanto o desemprego cresce 1,6. Apesar dos candidatos nesta situação terem diminuído desde abril de 2022, devido à atual dinâmica do mercado de trabalho e à penúria de mão-de-obra no país, os residentes à procura de trabalho há mais de 12 meses continuam a ser uma parte muito relevante dos candidatos no total.

O "perfil" da longa duração

Quais os residentes, que ficando sem emprego, correm maiores riscos de levar mais de um ano a procurar novo emprego? Os trabalhadores com capacidade laboral reduzida ou com alguma condição de deficiência, revela o estudo, indicando que 35% dos desempregados de longa duração possuíam estas condicionantes em setembro de 2022.

No geral, há determinantes que pesam mais no desemprego de longa duração, como a idade, a experiência profissional, habilitações superiores e indemnização.

De acordo com o estudo, os candidatos a emprego com idade superior a 50 anos, são ao nível da idade os mais afetados por esta situação de procurar trabalho durante mais de 12 meses.

Ao contrário do esperado, uma longa experiência profissional pode prejudicar o trabalhador desempregado. São várias as explicações:

"A primeira prende-se com a possibilidade das competências dos candidatos já estarem ultrapassadas, devido à automatização ou digitalização de determinados processos para os quais não estão formados", explica o estudo. Por outro lado, a dificuldade de adaptação ao novo trabalho, ou a exigência elevada do candidato ao nível das condições e salário pode também ser determinante no desemprego de longa duração.

As habilitações e indemnização

Mais uma vez, ao contrário do que se pensa, num trabalhador com habilitação superior a probabilidade de conhecer um desemprego de longa duração é de 19% contra os 12% dos que possuem menos habilitações, indica o estudo “O desemprego de longa duração no Luxemburgo: Medição, contornos e determinantes do fenómeno” coordenado pela Retel e realizado pelo Liser e IGSS. .

Também os trabalhadores que recebem uma indeminização do anterior trabalho podem demorar mais tempo a encontrar novo emprego. Isto porque estes candidatos não sentem uma pressão financeira tão grande como aqueles que não receberam indemnização, o que lhes permite ter tempo para encontrar um emprego que corresponda o melhor possível ao seu perfil e ao salário desejado, justificam os autores do estudo.

Segundo o ministério do Trabalho, este novo estudo "permitiu desenvolver um modelo de caracterização capaz de prever, no momento da inscrição na ADEM, o risco de desemprego de longa duração dos candidatos a emprego e, consequentemente, dotá-los de melhor suporte".



