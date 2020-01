Cerca de 30.000 mulheres, dos 50 aos 70 anos de idade, são convidadas todos os anos a fazer a mamografia, mas apenas 18.000 fazem o exame.

Quase metade das mulheres não faz mamografia no Luxemburgo

Cerca de metade das mulheres entre 50 e 69 anos não faz mamografia no Luxemburgo. Segundo o gabinete de estatística europeu, Eurostat, 56,3% das mulheres naquela faixa etária fazem mamografia.

Este resultado coloca o Grão-Ducado na 11a posição, em 22 Estados-membros da União Europeia analisados. Dinamarca e Finlândia ocupam o topo da tabela. Nesses dois países mais de 80% das mulheres, entre os 50 e os 69 anos, fazem o exame. A Holanda surge em terceiro lugar, com 78,2%.

Roménia e Bulgária ocupam os últimos lugares da classificação com uma percentagem inferior a 25%.

Segundo dados revelados pelo Ministério da Saúde do Luxemburgo, cerca de 30.000 mulheres, dos 50 aos 70 anos de idade, são convidadas todos os anos a fazer a mamografia, mas apenas 18.000 fazem o exame.

Para sensibilizar as mulheres para a importância do rastreio na luta contra este tipo de cancro, o Ministério da Saúde participa no “outubro rosa” para lembrar que quanto mais cedo a doença for detetada, maior é a probabilidade de cura.