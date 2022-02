Os quase dois milhões de cigarros em 2.400 pacotes vieram da Ásia e tinham como destino a Inglaterra.

Contrabando

Quase dois milhões de cigarros com destino a Inglaterra apreendidos no Findel

Tiago RODRIGUES Quase dois milhões de cigarros em 2.400 pacotes provenientes da Ásia e com destino a Inglaterra foram apreendidos no terminal de cargas do aeroporto do Findel. Esta é considera uma grande operação de combate ao contrabando por parte da alfândega luxemburguesa.

A alfândega já tinha sido alertada em setembro do ano passado sobre a entrega proveniente de Inglaterra. "Fomos informados sobre a carga no início de setembro de 2021. Mas demorámos três meses a resolver, porque os maços de cigarros estavam escondidos entre roupas, alimentos ou equipamento eletrónico, que eram completamente legais", disse Alain Bellot, diretor da administração das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo, numa declaração aos jornalistas.

Como foram também encontrados cigarros numa amostra aleatória, os serviços aduaneiros decidiram examinar as cerca de 1,7 toneladas de carga semelhante em trânsito no Luxemburgo. Foi durante a transferência do avião para o camião que a alfândega intercetou a mercadoria, com um valor estimado de 1,5 milhões de euros.



A Ministra das Finanças, Yuriko Backes, felicitou os funcionários aduaneiros: "Vocês estão a fazer muito bom trabalho e a proteger o nosso comércio, os consumidores e a saúde. Parabéns por esta descoberta recordista!"

Durante três meses, uma equipa de 24 pessoas analisou maços e encontrou cigarros de contrabando em quase todos. Estes cigarros, provenientes de países asiáticos e muitas vezes escondidos entre outros produtos, não podem ser vendidos na Europa e serão agora destruídos. As pessoas que iniciaram o contrabando e os destinatários foram identificados.

As mercadorias tinham sido transportadas para o Luxemburgo e depois para o Reino Unido por uma empresa de transportes, uma vez que já não havia voos diretos entre o aeroporto de partida e o Reino Unido devido à pandemia.

Os cigarros consistiam numa mistura de marcas chinesas, bem como de marcas bem conhecidas e falsificadas.

"Vieram de Taiwan, mas a origem deve ter sido a China, sem dúvida, e destinavam-se ao Reino Unido", disse Bellot. Esta operação é o resultado de "uma ótima colaboração com as autoridades aduaneiras britânicas, que ainda estão muito ativas nas fronteiras, e isto já muito antes de Brexit", sublinhou.

A alfândega luxemburguesa interceta centenas de milhares de cigarros por ano. A maioria deles pertencem a passageiros que transportam mais do que o limite autorizado e que, nesses casos, pagam impostos adicionais e uma multa.

No final de 2021, as autoridades aduaneiras criaram uma unidade especializada para o contrabando de cigarros. Em 2021, o volume de carga do aeroporto do Luxemburgo excedeu pela primeira vez a marca de um milhão de toneladas com 1,125 milhões de toneladas e registou um aumento de 19% em relação a 2020.

