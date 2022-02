Na apresentação do balanço anual dos pedidos de asilo no país, o ministro dos Negócios Estrangeiros reiterou que o Grão-Ducado não deporta afegãos desde 2015, "com uma única exceção".

Quase 60 menores desacompanhados pediram asilo no Grão-Ducado

A pandemia da covid-19, que limitou a circulação de pessoas, fez recuar os pedidos de asilo no Luxemburgo nos últimos dois anos. Mas em sentido oposto houve 56 menores desacompanhados que requereram asilo no país. Estas são duas das conclusões do relatório de 2021 referente aos pedidos de asilo apresentado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Em 2021, 56 menores requereram asilo, número mais elevado dos últimos anos. A maioria são provenientes do Afeganistão, seguido da Eritreia e da Síria.

No retrato geral, no mesmo ano, o Departamento de Imigração recebeu 1.249 pedidos, quase metade dos valores de 2019 (2.048). A maioria dos refugiados vem da Síria (392), seguido da Eritreia (255) e do Afeganistão (117).

Dos 1.473 processos, cerca de metade - 754- foram aprovados. Do total, 144 obtiveram proteção subsidiária e 275 pedidos foram rejeitados.

Destes, 222 casos foram considerados dubliners, ou seja, requerentes que já tinham pedido asilo noutro país da União Europeia. Destes, 122 foram reenviados para estes países, de acordo com as regras do Acordo Dublin III: 28 para a Alemanha e França, 19 para a Bélgica, 15 para os Países Baixos e 14 para a Itália.

No sentido inverso, o Luxemburgo, acolheu 54 dubliners que tinham apresentado um segundo pedido noutro país da UE.

"Não deportamos afegãos desde 2015, com uma única exceção"

Asselborn aproveitou a conferência de imprensa sobre o balanço anual para reforçar a posição sobre o Afeganistão, que atravessa uma escalada na crise humanitária desde o verão de 2021, quando os Taliban chegaram ao poder. O ministro não conteve os adjetivos. É uma "situação devastadora. Milhões de pessoas não só não estão livres, como não têm o suficiente para comer e beber".

Desde 2015, 517 afegãos foram reconhecidos como refugiados no Luxemburgo. Em 2021, ano particularmente difícil, o Departamento de Imigração processou 160 pedidos de asilo de afegãos e 77% foram aprovados. Desde agosto, após a tomada dos Taliban, 97 afegãos solicitaram asilo no Luxemburgo e 71 foram reconhecidos como refugiados. Fazem parte deste grupo 45 pessoas que trabalhavam no país para a União Europeia ou a NATO.

Do total, 83 pedidos foram ainda rejeitados. Contudo, o ministro reiterou que essa rejeição não implica uma deportação para o Afeganistão e que o Luxemburgo "oferece a todos os requerentes de asilo rejeitados uma ajuda ativa para pôr em ordem a sua situação".

"Não deportamos afegãos desde 2015, com uma única exceção", afirmou. Mas é errado pensar que o reunião familiar conduz automaticamente ao estatuto de refugiado, frisou o ministro. "Não é esse o caso em nenhum país europeu, nem sequer no Luxemburgo. Mas estamos a fazer tudo o que podemos para pelo menos dar aos afegãos que vivem aqui uma nova vida".

Migração entre Estados-Membros

Na apresentação dos dados, o ministro considerou que a migração intraeuropeia é um "grande problema". "Porque alguns países mantêm as suas portas fechadas, outros países têm de suportar uma maior carga migratória. Não é normal que a UE não consiga encontrar uma solução comum a que cada país se agarre e onde cada país assuma a sua responsabilidade", voltou a reiterar.

Em 2021, um total de 231 pessoas - exclusivamente homens - encontravam-se no "Centre de Rétention" do Findel. Atualmente, estão 34. A duração média da estadia foi de 45 dias.

"Dada a situação de crise global, não se espera que o número de requerentes de asilo no Luxemburgo diminua", garantiu Asselborn. Para responder a este desafio, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Syvicol vão lançar uma iniciativa com os municípios para criar mais alojamentos. Atualmente, 85% das 4.168 camas nas 54 estruturas de acolhimento estão ocupadas.

