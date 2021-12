Muitas companhias aéreas atribuem à nova variante Omicron esta quebra nas viagens.

Quase 4.500 voos cancelados neste Natal

As companhias aéreas cancelaram entre sexta-feira e sábado quase 4.500 voos em todo mundo e milhares de viagens sofreram atrasos devido à expansão da variante Ómicron da covid-19, informou o Flightaware.

De acordo com este site, pelo menos 2.000 voos foram cancelados no dia de Natal, incluindo 700 que tinham os Estados Unidos como origem ou destino, e quase 1.500 sofreram atrasos, segundo um balanço até à 7:20 deste sábado. Na sexta-feira foram registados quase 2.400 cancelamentos e 11.000 atrasos.

Muitas companhias aéreas ouvidas pela AFP mencionaram como causa a nova onda da pandemia, que afeta, em especial, as tripulações.

De acordo com o Flightaware, a United Airlines teve que cancelar 200 voos na sexta-feira e sábado, o correspondente a 10% dos programados.

"O pico de casos de Ómicron em todo país esta semana teve um impacto direto nas nossas tripulações e nas pessoas que dirigem nossas operações", afirmou a empresa num comunicado.

A Delta Air Lines cancelou 260 voos, de acordo com a Flightaware, por causa da escalada desta variante e, em menor medida, devido a condições climáticas adversas. "As equipas da Delta esgotaram todas as opções e recursos" antes de chegar a esses cancelamentos, realçou a companhia aérea.

Mais de dez voos da Alaska Airlines foram cancelados, depois de alguns dos seus funcionários terem sido "potencialmente expostos ao vírus" e terem tido de se isolar.

As companhias aéreas chinesas também foram muito afetadas. A China Eastern cancelou 480 voos, quase 20% das viagens programadas, enquanto a Air China cancelou 15% dos voos.

Segundo estimativas da Associação Automobilística Americana (AAA), mais de 109 milhões de americanos devem deixar sua área de residência de avião, comboio ou carro, entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro, um aumento de 34% em relação ao ano passado.





