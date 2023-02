Quase 200 pessoas em situação de sem-abrigo na capital

Os resultados do primeiro recenseamento desta população foram divulgados esta terça-feira.

O primeiro censo da população sem-abrigo da Cidade do Luxemburgo, realizado a 26 de outubro de 2022, dá conta da presença de 197 pessoas nesta situação nos vários bairros da capital, revelou o Ministério da Família, da Integração e da Grande Região em comunicado publicado esta terça-feira.

A primeira edição do recenseamento foi executada por 66 profissionais do setor social, divididos em 32 equipas, que entre as 17h e a meia-noite daquele dia percorreram as ruas dos 24 bairros da cidade ao encontro das pessoas sem-abrigo "para as conhecer melhor e ouvir as suas necessidades".

O trabalho, coordenado no terreno pela associação Inter-Actions, envolveu a contagem de pessoas que vivem em espaços públicos, na rua ou em alojamento de emergência. Segundo o Ministério da Família, foram registadas 197 pessoas em situação de sem-abrigo e, destas, 142 viviam na rua, 38 em alojamentos de emergência, isto é, abrigos noturnos, e 17 em hospitais.

Maioria são homens e têm em média 42 anos

Segundo o diretor da Inter-Actions, das 197 pessoas contabilizadas, 169 são homens e 28 são mulheres e têm uma idade média de 42 anos. Por outro lado, 83% são provenientes de países da União Europeia (UE), sendo que 24% são de origem luxemburguesa.

"A grande maioria (82%) tem acesso a acompanhamento ou monitorização social", acrescenta Edvard Skrijelj. A ministra da Família refere, contudo, que é preciso agir "caso a caso", já que o recenseamento permitiu perceber que "os perfis das pessoas sem-abrigo são muito diversos". "Não há uma medida de 'tamanho único'", salientou Corinne Cahen.

Os resultados do primeiro censo servirão de modelo para os próximos, agendados para maio e dezembro deste ano, na capital e noutros municípios que possam estar interessados.

