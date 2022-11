Quase 200 licenças parentais canceladas desde 2016 devido à morte dos bebés

Após protesto da OGB-L Abonos vão ser indexados ao salário médio

Os abonos vão ser periodicamente adaptados à evolução do salário médio luxemburguês. A garantia foi dada pela ministra da Família, depois de a central sindical OGBL ter dado conta do "esquecimento" do Governo, que deixou de fora do projecto-lei adoptado a 12 de Junho o mecanismo de indexação acordado com os sindicatos.