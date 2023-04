O presidente da associação Segurança Rodoviária reivindica o limite de velocidade de 30 km/h nas zonas urbanas para acabar com a confusão existente entre as zonas de 30km e 50km/h.

Quase 2.000 multas por excesso de velocidade nas zonas de 30 km/h

Pé no acelerador em zonas urbanas de velocidade máxima de 30 km/ hora? Em 2022, 1.864 condutores foram multados por excesso de velocidade nestas zonas do país, indica o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, numa resposta parlamentar.

Um número considerado ainda elevado, mas inferior aos dois anos anteriores. Em 2021, foram passadas 2.567 multas de velocidade pela polícia nestas zonas com limite de 30 km/h e em 2020, houve 2.057 coimas nas mesmas circunstâncias.

Poderá até haver condutores cumpridores do código da estrada que por desconhecimento do limite de velocidade nas zonas acabam por cometer infrações.

Este é um dos argumentos do presidente da associação Segurança Rodoviária do Luxemburgo para reivindicar a imposição do limite máximo de 30 km/h em todas as zonas urbanas.

Limites "confusos"

"No Luxemburgo, coexistem zonas urbanas de limite de 50 km/h e de 30 km/h que não estão claramente definidas nem assinaladas. Um condutor não consegue perceber em que zona está, as pessoas pensam que estão na zona de 30 e estão na de 50 e vice-versa", declarou ao Contacto Paul Hammelmann propondo uniformizar o limite de velocidade para 30 km/h em todas estas zonas.

Além de passar a existir uma maior segurança, menos acidentes, poluição e barulho, e permitir uma melhor circulação, este responsável lembra que a proposta defendida "veemente" pela associação é a principal do catálogo de reivindicações. O documento foi apresentado na semana passada e destinado aos decisores políticos a propósito das eleições comunais e legislativas.

E, se nas zonas urbanas o limite de velocidade tem de baixar para 30 km/hora, nas estradas deve diminuir para 80 km/h, entende a associação.

Paul Hammelmann dá um exemplo concreto. "Se uma pessoa for atropelada por um carro que viaja a 30 km/h a probabilidade de sobreviver é de 95%, enquanto se a viatura seguir a 50 km/h a probabilidade já é só de 65%. A diferença é enorme".

"Pessoas acostumam-se" aos 30 km/h

O presidente da Segurança Rodoviária confirma que já recebeu várias críticas devido a esta reivindicação, com pessoas a reclamar não ser possível conduzir a 30 km/h. Mas lembra: "É tudo uma questão de hábito. Quando foi imposto o limite de 50 km/h também houve reclamações, mas depois toda a gente se acostumou. Vai ser o mesmo, as pessoas acostumam-se", considera.

Além de que, realça, poderão continuar a existir zonas urbanas onde se vão manter os 50 km/h, por não se justificar baixar para os 30. "Os 30 km/h serão a regra e os 50 km/h a exceção. Como está agora é uma confusão e muito mais perigoso", remata.

