Obesidade

Quase 10% dos jovens sofrem de excesso de peso no Luxemburgo

Susy MARTINS A taxa de excesso de peso aumenta com a idade, revelam os dados do Ministério da Saúde.

Cerca de 10% das crianças e jovens escolarizados sofrem de excesso de peso no Grão-Ducado. A taxa foi revelada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar à deputada do Partido Cristão Social (CSV), Nancy Kemp-Arendt.

As estatísticas referentes ao ano letivo 2019/2020 mostram que 9,91% das crianças que frequentavam o ensino fundamental tinham excesso de peso, sendo que 4,15% eram obesas.

No secundário, a taxa de obesidade era de 7,48% e a de excesso de peso de 9,35%. Segundo a responsável pela pasta da Saúde, ao longo dos últimos dez anos houve um ligeiro aumento de crianças com excesso de peso.

Menus das cantinas luxemburguesas cada vez mais saudáveis e amigos do ambiente Desde o arranque do novo ano escolar as cantinas tentam fornecer alimentos mais saudáveis, biológicos e locais aos estudantes do Luxemburgo. A transformação dá-se ao mesmo tempo que se tenta reduzir o consumo de carne e peixe.

Os dados divulgados dão ainda conta de que a taxa de excesso de peso aumenta com a idade. No ensino fundamental, por exemplo, verifica-se que no ciclo 1, a taxa de crianças com peso a mais é de cerca de 3%. Já no ciclo 4 a taxa sobe para mais de 6%.

Uma das estratégias do Governo para fazer face ao problema é o programa "Gesond iessen, Méi Bewegen" (GIMB) – "Comer bem, Mexer mais", lançado em 2006 e prolongado até 2025. O projeto é uma colaboração entre os ministérios da Saúde, do Desporto e da Educação e visa promover a alimentação saudável e o exercício físico regular.



Uma outra iniciativa, a Food4future procura criar menus mais saudáveis nas cantinas das escolas luxemburguesas.

