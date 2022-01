Comité científico afirma que uma quarta dose imediata poderia ter "um efeito contraproducente" e ser interpretada como um "sinal de ineficácia de vacinação pelo público".

Quarta dose da vacina não se justifica nesta fase, dizem especialistas franceses

AFP Uma quarta dose de vacina contra a covid-19 não se justifica nesta fase, de acordo com o Conselho de Orientação da Estratégia da Vacina (COSV), organismo de especialistas que reporta ao Ministério da Saúde em França. O comité pode, no entanto, rever a sua posição se os dados científicos evoluírem.

"Os dados disponíveis não exigem atualmente a introdução de uma segunda vacinação de reforço (que, na prática, seria mais frequentemente uma quarta dose), embora a questão seja legitimada pelo atual contexto de grande circulação viral", disse o órgão consultivo num parecer datado de 19 de janeiro e publicado na quarta-feira.

A única excepção aplica-se a "indivíduos severamente imunocomprometidos, para os quais a COSV já recomendou uma segunda dose de reforço".

Para os restantes, os dados atuais não mostram qualquer "benefício individual significativo". Além disso, "o interesse coletivo (...) parece igualmente limitado a curto prazo", uma vez que uma segunda dose de reforço apenas diria respeito a um "alvo restrito de cerca de 3 milhões de pessoas".

Além disso, uma quarta dose imediata poderia ter "um efeito contraproducente": "poderia ser interpretada como um sinal de ineficácia de vacinação pelo público e, assim, induzir um risco de desvinculação de uma vacinação considerada demasiado frequente", adverte o COSV. O governo remeteu o assunto para este órgão, que é presidido pelo professor Alain Fischer, mas o mesmo pode "alterar a sua posição em função da publicação de novos dados científicos".

Em particular, o COSV recomenda que se mantenha "um cuidadoso acompanhamento da evolução da curva de hospitalização das pessoas com 80 anos ou mais que receberam a sua primeira injeção de reforço".

"Se o ligeiro aumento do número de hospitalizações, que começou em dezembro, continuar durante as próximas semanas, o COSV poderá recomendar que estas pessoas recebam uma segunda vacinação de reforço, como é óbvio", disse o especialista, acrescentando que esse não é o caso neste momento.

Em resposta a uma redução da proteção contra o vírus ao longo do tempo, a França decidiu implementar a vacina de reforço em setembro para os idosos, antes de a estender gradualmente a todas as pessoas com 12 anos ou mais.

Israel, um país na vanguarda da vacinação de reforço, tem injetado uma quarta dose nos maiores de 60 anos desde o início de janeiro, e na quarta-feira à noite anunciou que a medida seria alargada a pessoas em risco com mais de 18 anos.

