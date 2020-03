Só em Paris, as denuncias aumentaram 36%. As vítimas estão autorizadas a pedir ajuda nas farmácias.

Quarentena em França. Violência Doméstica dispara 30%

Só em Paris, as denuncias aumentaram 36%. As vítimas estão autorizadas a pedir ajuda nas farmácias.

Em estado de excepção, o governo francês adoptou medidas de excepção face ao aumento das denúncias de violência doméstica desde que o país entrou em quarentena para atrasar a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Só na última semana as denúncias dispararam 33% em todo o país. Na capital foram reportados mais 36% de casos. Face às restrições que impedem a livre circulação da população francesa, o ministro do Interior decidiu abrir as portas das farmácias às vítimas que se vejam obrigadas, no limite, a fugir dos companheiros violentos e denunciá-los.

"É importante que uma mulher possa lançar o alerta numa farmácia, no momento em que a mulher que possivelmente foi vítima de violência, se desloca sem o marido", explicou Christophe Castaner.

A medida foi pensada tendo em conta que a quarentena impõe uma limitação às deslocações possíveis aos franceses e a ida à farmácia é uma das razões para poder sair de casa.

Esta medida foi concertada com a Ordem dos Farmacêuticos francesa e vai ser dada formação específica aos farmacêuticos e técnicos de farmácia que recebem as vítimas nos seus estabelecimentos.

com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.