As noites quentes de verão não trazem alegria a todos. Para a polícia e municípios que têm de lidar com queixas sobre distúrbios é a época alta neste momento.

Quanto barulho tenho de suportar? Noites de verão com mais queixas

Franziska JÄGER

Durante semanas, o Luxemburgo tem sido atingido por temperaturas elevadas sem precedentes. Assim, muitas pessoas passam o seu tempo livre no jardim, se lá houver uma piscina, à noite com amigos no terraço ou em frente dos cafés. No entanto, é exatamente nisto que reside o potencial para discussões.

As pessoas sentem-se perturbadas porque, por exemplo, a família vizinha está a almoçar na garagem e o sistema de música está a funcionar em pleno até à noite. Este é um fenómeno que pode ser observado com bastante frequência, por exemplo em Esch. Também porque nem todos têm um jardim no seu condomínio.



As noites também são difíceis quando os clientes de cafés, muitas vezes alcoolizados, permanecem no passeio em frente ao bar e privam os residentes do seu sono. Ou quando o inquilino no rés-do-chão organiza uma festa em casa e deixa a porta do prédio aberta para que os convidados possam entrar mais facilmente.

Os municípios há muito que estão cientes desta época de queixas no verão. No início de julho, o município de Dudelange publicou no Facebook a portaria de proteção acústica da cidade. Um lembrete para respeitar as regras aplicáveis.

A portaria refere, por exemplo, que é obrigatório respeitar o período de "descanso noturno entre as 22h e as 7h". Os comentários não demoraram muito a chegar. Alguns escreveram sobre motores ruidosos que têm de ouvir todas as noites, outros escreveram sobre "pessoas sem edução que fazem barulho em frente aos cafés".

"Até agora, e este ano, a polícia foi contactada cerca de 4.000 vezes sobre distúrbios [relacionados com ruído] em todo o país", disse Ben Eich, da polícia, ao Luxemburger Wort. Em 2021, houve cerca de 5.900 queixas ao longo de todo o ano, e no ano anterior houve mais. Contudo, a comparação com os anos anteriores é apenas de importância limitada, uma vez que estes anos foram marcados pela pandemia.

Eich não conseguiu fornecer números individuais dos municípios, mas "logicamente, são relatados distúrbios mais frequentemente em aglomerações urbanas - no centro e sul - ou em cidades maiores do que em mais zonas rurais, e também mais frequentemente aos fins de semana do que durante a semana", explicou.

Por vezes, descobrimos no local que todas as regras foram respeitadas. Ben Eich, polícia

As razões pelas quais as pessoas contactam a polícia sobre distúrbios variam: ruído noturno, um estaleiro de construção ruidoso, festas privadas e vizinhos barulhentos, música alta numa discoteca ou café ou eventos como concertos.

Ben Eich explica que "é necessário diferenciar entre os respetivos relatórios iniciais recebidos pela polícia e as violações reais, porque pode muito bem acontecer no local que todas as regras tenham sido observadas ou que não possa ser detetado nenhum ruído".

Não é garantido que a polícia se deslocará sempre que um cidadão furioso ligar para o 113: "Se for relatado um distúrbio, os nossos agentes tentam responder a estes relatórios na medida do possível e dependendo da urgência de outras chamadas que estão pendentes", diz Eich.

Em caso de barulho constante, o melhor é apresentar queixa

Se a polícia aparecer, a situação pode normalmente ser esclarecida no local e quaisquer disputas serão resolvidas. "Se for encontrada uma infração, as autoridades competentes podem ser informadas ou pode ser apresentada uma queixa". Caso o infrator continue a causar problemas, o residente deve mesmo apresentar uma queixa.

Qualquer pessoa que se sinta perturbada pelo ruído dos vizinhos deve primeiro procurar uma conversa com o vizinho e tentar chegar a um acordo através do diálogo, aconselha a polícia. "Se não for possível encontrar uma solução desta forma ou se for um café, pode contactar uma esquadra de polícia local".

Jeannot Behm não aconselharia necessariamente que se falasse sempre primeiro com o vizinho. Para o diretor do Service écologique da Comuna de Esch, "duas emoções colidem diretamente", nomeadamente a do vizinho zangado e a do folião despreocupado.

"Existe [a obrigação] de uma paz noturna depois das 22 horas", diz, "e se esta não for respeitada, eu chamaria a polícia", responde, com firmeza. Por isso, se a música ao lado estiver a atravessar as paredes depois daquela hora da noite a um volume muito acima do legal - Behm fala em 35 decibéis - ninguém tem de a tolerar.

Quase todos os dias recebemos queixas sobre a perturbação da paz. Jeannot Behm, Comuna de Esch

O município também está ocupado nestas semanas com queixas de cidadãos de Escher. "Recebemos queixas quase diariamente", diz Behm. Com cerca de 100 por ano, o foco está nos meses de verão. "Junho, julho, agosto e setembro são tradicionalmente os meses em que a maioria dos incómodos sonoros são relatados. Isto é normal". A maioria dos incómodos, refere, estão relacionados com o barulho nos cafés ou pessoas que fazem muito ruído nas ruas à noite.

Através do portal do cidadão, que a cidade de Esch lançou há alguns anos, os cidadãos podem deixar uma denúncia numa caixa de texto e marcar a localização exata do ruído num mapa interativo. "Na maioria dos casos, temos de responder que infelizmente não podemos fazer nada, porque como município não temos meios de ação", explica Behm. "Aconselhamos então a polícia a envolver-se". As autoridades são obrigadas a apresentar um relatório.

Se for um café onde há sempre problemas, o município poderá, no máximo, revogar a licença do café para a 'blanche de nuit', ou seja, o horário de abertura alargado até às 3 da manhã. "Isto acontece três ou quatro vezes por ano em Esch", diz Behm. À pergunta sobre locais específicos em Esch que causam problemas, apenas disse: "Não posso e não vou responder".

"Se soubermos de cafés que ultrapassam regularmente os limites, enviamos os nossos agentes de fiscalização para falar com os operadores", acrescenta Behm. Depois ameaçam, por vezes, tirar a licença.

As exceções são aniversários, como o que aconteceu recentemente no Pitcher Café, que é conhecido muito além de Esch. O café celebrou o seu 25.º aniversário em julho, e um número grande de pessoas sitiou as calçadas da Grand-Rue até altas horas da noite. "Também recebemos queixas, mas neste caso é uma coisa única, tal como os Francofolies e Wikibeach, por isso não fazemos nada".

Por último, um conselho: se quiser contactar a polícia sobre um incómodo sonoro, é melhor não o fazer no dia seguinte. "Porque os agentes da polícia podem então deixar de poder determinar o ruído no local e avaliar a situação em conformidade", diz a polícia.

Qual é a quantidade de ruído aceitável? Esta é a situação legal As regras e os tempos de silêncio a observar no bairro são estabelecidos no Règlement Général de Police, que o município de Esch publicou no seu site (a partir do artigo 21). "É proibido perturbar a paz pública através de gritos excessivos, jogos ruidosos ou desporto", lê-se. Os proprietários de animais de estimação devem também assegurar-se de que os seus animais "não perturbam o descanso dos residentes, ladrando ou uivando repetidamente". "Os sistemas de som só podem ser operados em habitações com o volume habitual (volume do quarto)". (Artigo 23) Os proprietários de cafés ou bares devem desligar a música entre a meia-noite e as 7 horas da manhã. "Se a hora de encerramento (por licença 'nuit-blanche') tiver sido alterada para as 2 ou 3 da manhã, esta proibição só produzirá efeitos a partir dessa hora". (Artigo 24) "É proibido perturbar o descanso noturno de qualquer forma. Esta regra também se aplica à realização de qualquer trabalho entre as 19 horas e as 7 horas da manhã". (Artigo 28º) Máquinas de jardim barulhentas não podem ser utilizadas antes das 8 horas e depois das 20 horas, de segunda a sábado ou aos domingos e feriados públicos.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)

