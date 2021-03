Afinal o poder do dinheiro continua a falar mais alto. O desfecho do mais recente braço de ferro na OMC é um exemplo flagrante.

Quando os lucros das farmacêuticas valem mais que a vida humana

Madalena QUEIRÓS Segundo os países que defendem a suspensão das patentes, as farmacêuticas já beneficiaram de muito investimento público para desenvolverem a vacina. Só a Johnson & Johnson e a AstraZeneca receberam cada uma 1,2 mil milhões de euros de fundos públicos, enquanto que a parceria Pfizer e BioNtech recebeu 420 milhões de euros.

Confesso a minha ingenuidade. Quando há um mês Ngozi Okonjo-Iweala se tornou a primeira mulher na história a ser eleita líder da poderosa Organização Mundial do Comércio (OMC) pensei que alguma coisa ia mudar. Afinal o poder do dinheiro continua a falar mais alto. O desfecho do mais recente braço de ferro na OMC é um exemplo flagrante. Estados Unidos, União Europeia e Brasil votaram contra a proposta de suspender as patentes das vacinas e medicamentos para combater a covid-19. Uma proposta avançada pela Índia e que tinha o apoio de 80 países.

Os Estados que defendem a suspensão das patentes alegam que a iniciativa poderia permitir a produção de vacinas e medicamentos genéricos. O objetivo era generalizar a vacina, até que a maioria da população mundial estivesse imunizada. Segundo estes países, as farmacêuticas já beneficiaram de muito investimento público para desenvolverem a vacina. Só a Johnson & Johnson e a AstraZeneca receberam cada uma 1,2 mil milhões de euros de fundos públicos, enquanto que a parceria Pfizer e BioNtech recebeu 420 milhões de euros. Já os países que vetaram a suspensão das patentes argumentam que isso não resolveria o problema da falta de vacinas, poderia levar à produção com baixo controle e reduziria o incentivo para que os laboratórios farmacêuticos continuassem a investir na investigação de vacinas.

A nova diretora da OMC diz que vai tentar uma solução a que chamou de "terceira via": ampliar o licenciamento de patentes para outros países sem suspender a propriedade intelectual sobre elas. Apelou ainda a uma ação urgente para aumentar a produção de vacinas, quando apenas uma pequena parte da população mundial está vacinada e cerca de 130 países ainda aguardam pela chegada das primeiras doses. Os países em desenvolvimento são os mais afetados por esta falha de fornecimento. Vamos a ver se a estratégia resulta.

Mulheres: principais vítimas da pandemia

Um ano depois do início da pandemia publicamos em infografia com base num estudo da Universidade do Luxemburgo que revela que a desigualdade de género agravou-se, ainda mais, durante a pandemia. Mais desemprego, mais horas de trabalho doméstico não remunerado e mais stress, são alguns dos problemas que afetam mais elas que eles. Entre os novos desempregados cerca de 75% são mulheres.

Violência entre jovens

A imagem, por vezes, ainda me vem à memória. Um grupo de jovens a atirar um miúdo para os carris de uma linha do metro. Estava em Paris para assistir às celebrações do 14 de julho, mas foi esta a memória que ficou. No destaque da edição desta semana falamos da violência dos gangues em França à procura das razões e de soluções para evitar este tipo de violência. No país aumentam os incidentes e já há 74 gangues operacionais que aterrorizam as populações.

Luxemburgo. A morte de Rafael acordou o país para a violência juvenil O assassínio do lusodescendente de 18 anos esfaqueado por dois rapazes de 15 e 17 anos chocou o o país. Outra jovem foi esfaqueada à porta da escola em Kirchberg. Uma psicóloga explica ao Contacto as causas desta violência. E o que tem de ser feito.

No Luxemburgo não há grupos organizados como em França, mas o fenómeno da violência juvenil está a crescer. Neste número contamos os mais recentes casos e trazemos algumas estratégias possíveis para prevenir este fenómeno. Porque o futuro são as novas gerações é urgente travar o seu crescimento violento.



