Quando for grande quero ser YouTuber

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Conhecem o Numeiro? Quem conhece e esteja a preparar-se para reagir mal, acalme-se por favor. Eu simplesmente coloco a questão porque nós, emigrantes, nem sempre acompanhamos a atualidade portuguesa. Falo por mim: todos os dias descubro uma nova atriz de telenovela de quem todos me dizem: ela já faz novelas há anos e até entrou num anúncio do Sumol.

E depois há o meu sobrinho que tem o cuidado e a diplomacia de começar as frases com estás a ver quem é? Aquele que faz cenas no YouTube e que tem um BM verde...

Ou seja, os famosos são tantos que a gente tem dificuldade em acompanhar. E depois nós, emigrantes, temos várias realidades nacionais para seguir. E quando estamos no Luxemburgo, acrescenta-se à pequena mas animada cena luxemburguesa a atualidade de França, da Bélgica, da Alemanha, ou mais, tudo dependendo das línguas que entendemos. E para complicar a coisa, basta estar casado ou ter um namorado italiano para acrescentar mais um mundo de nomes e pessoas conhecidas.

Voltemos então ao Numeiro. O rapaz é de Barcelos, ou pelo menos é lá que tem a família, e tornou-se famoso no YouTube e noutras plataformas que eu nem sequer utilizo. Hoje em dia não sei como se chama aquilo que o rapaz faz, mas a vida nas redes sociais deve sorrir-lhe já que costuma andar de Ferrari e de Maybach.

Sim, eu sigo o Numeiro. Sigo porque gosto de me enervar. Comecei a segui-lo no Instagram quando, numa tarde ensolarada, o tipo teve uma avaria no carro – acho que rebentou um pneu – e encostou na berma da autoestrada Porto-Lisboa. Nesse dia azarado, o rapaz postou um vídeo a mostrar que ia a cerca de 200 à hora, exibiu-se junto ao carro sem colete amarelo e outras façanhas.

Pior! A GNR, que socorreu o rapaz, decidiu postar e partilhar no Instagram o apoio que deu a alguém que acabava de publicar uma série de infrações. Costuma dizer-se nestes casos: só em Portugal, mas sinceramente acho que noutros países seria possível assistir a casos destes. Não, não somos únicos.

Este verão, estava eu de férias ao sol, quando o Numeiro teve mais um momento mau. Segundo as palavras do próprio (com erros e tudo): “perdi a puta do voo por causa de um erro estupido nas medras de check-in, sem carro ainda por cima, piores 3 dias da minha vida pqp”. Fiquei intrigado. Pensei que o rapaz teria esquecido o teste PCR ou que teria deixado o cartão do cidadão em casa ou que o pai não lhe tivesse dado autorização de viagem, mas fiquei sem saber por que razão o Numeiro ficou em terra, bloqueado no aeroporto de Faro, depois de três dias horríveis. Promessa feita pelo próprio: o Numeiro nunca mais vai para lado nenhum sem carro!

Mas a vida do Numeiro é uma autêntica telenovela. Como um azar nunca vem só, o Numeiro, que precisava de ir para o Porto, tenta alugar um carro no aeroporto de Faro. Infelizmente, os rent-a-cars não confiam carros potentes a menores de 25 anos, o que deixa o miúdo furioso e obrigado a revelar que carros potentes é igual a carros de 180 cavalos, ironiza quem anda de Ferrari, mas que se vê obrigado a alugar um carro menos veloz. Mas o Numeiro não é vaidoso: “não tenho nenhum problema em alugar um carro tipo de gama baixa, eu estou-me a cagar, até ia de comboio, mas o problema é que eu tenho pressa, e se for para ir com um bocado mais de velocidade ao menos vou num carro tipo bom que está preparado para isso para não pôr em risco nem a minha vida nem dos outros”.

Ficamos a saber que o Numeiro se prepara para atravessar Portugal a alta velocidade, como é sem hábito, mas desta vez vai ter ser mesmo num carro tipo pouco potente. Isto era o pior dia da vida do Numeiro, que acabou por ser apenas o mais stressante, disse ele mais tarde, depois de acalmar porque consegui alugar um BM que, infelizmente, só tinha cento e tal cavalos.

A vida pública do Numeiro, como a de muitos influenciadores, é feita de coisas assim. O segredo já não é partilhar só as coisas boas, mas mostrar tudo, ou quase tudo, para estar presente. Sem uma dúzia de stories no Insta por dia o Numeiro é esquecido, já não aparece no feed dos seus seguidores e depois as empresas que lhe pagam, nomeadamente as de jogos online podem baixar o sponsoring. E depois quem é que paga os Ferraris?

Raúl Reis, jornalista, cinéfilo e mais umas coisas Está há mais de 25 anos fora de Portugal e há muitos no Grão-Ducado. Trabalha para a União Europeia mas apaixonou-se pelo jornalismo aos 16 anos numa rádio pirata e acabou por fundar o site Bom Dia. Já viveu em Espanha e na Bélgica e agora assentou arraiais no país com a maior percentagem de portugueses no mundo. Apaixonado por cinema acha que não há melhores férias do que dez dias por ano no festival de Cannes ou nas vindimas nas vinhas de Felgueiras onde nasceu. Escreve à sexta-feira no Contacto.

