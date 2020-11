Jovens de quem partilharam imagens íntimas sem sua autorização, lançam campanha contra redes de partilhas compostas por centenas de homens. Conheça a história da sua luta e da página “Não Partilhes”.

Quando as mulheres fazem justiça na internet contra agressores

Núria Silva tinha 21 anos quando a sua vida mudou. Estava num relacionamento não assumido com um rapaz há cerca de dois anos e pretendiam manter a ligação em segredo, mas o plano saiu furado.

Acordou um certo dia e a caixa de mensagens do Instagram tinha explodido, bem como o número de seguidores. “Recebi imensas mensagens e não eram só mensagens de amigos meus a avisarem-me do que se passava, eram mensagens pejorativas, que me rebaixavam, que me insultavam de todas as formas”, conta Núria em videochamada.

Começou a tentar perceber o que se passava, teve acesso aos sites. Acabaria por descobrir que imagens gravadas em intimidade com o seu parceiro haviam sido partilhadas não só em sites pornográficos, como também em diferentes grupos de Whatsapp e outras plataformas.

“Descobri que tinham sido partilhados dois vídeos e duas fotos minhas e tudo foi escalando. De grupos de whatsapp de faculdades, chegou ao meu trabalho, os meus chefes todos sabiam. Os vídeos estiveram em sites pornográficos, criaram uma página no PornHub com o meu nome e respondiam aos comentários com os dados do meu Instagram. Recebi muitas mensagens de homens mais velhos com vídeos a “bater uma”. Foi horrível.” Núria isolou-se. “Não tinha vontade de sair de casa nem de ver ninguém e quando saía de casa tinha a sensação de que todos os rapazes estavam a olhar para mim”.

As imagens foram partilhadas sem o seu consentimento, um crime punível por lei em Portugal e viria a descobrir que também o rapaz foi apanhado de surpresa, não tendo sido a origem da partilha.

Em 2019, a legislação relativa à Violência Doméstica (152.º) sofreu uma alteração e passou a incluir a penalização a difusão de “através da Internet ou de outros meios de difusão pública generalizada, dados pessoais, designadamente imagem ou som, relativos à intimidade da vida privada de uma das vítimas sem o seu consentimento; é punido com pena de prisão de dois a cinco anos.” Mas existem ainda outras normas que podem ser acionadas, relativas à privacidade com o direito à imagem, vida privada e ainda o abuso sexual de crianças que tem também uma norma relativa a imagens, como a Pornografia Infantil, no caso das pessoas visadas serem menores de 18 anos.

Pornografia de vingança

Segundo o Relatório “Violência Cibernética contra Mulheres e Raparigas 2020”, do projeto Cybersafe da Universidade de Liubliana, na última década, a ascensão do avanço tecnológico como meio popular de socialização estendeu a violência de género a uma nova dimensão. As jovens mulheres experimentam o mundo digital, tanto como um local de empoderamento como uma fonte de repressão sexual. A violência e a discriminação contra as mulheres são questões sociais globais, onde o “abuso é afligido sistematicamente, implacavelmente e são muitas vezes tolerados, se não explicitamente tolerados”. Segundo o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, estima-se que uma em cada dez mulheres já tenha sofrido uma forma de violência cibernética desde os 15 anos de idade.

Núria é uma das vítimas do conceito que as investigadoras britânicas Clare McGlynn e Erika Rackley propuseram designar por “abuso sexual por imagens”, um conceito amplo que não se centra exclusivamente nas questões da chamada “pornografia de vingança” e que Isabel Ventura, investigadora do Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS) da Universidade do Minho e autora do livro “Medusa no Palácio da Justiça: Uma história de violação sexual” prefere utilizar.

Há, no entanto, outros conceitos utilizados para o mesmo fenómeno, o que dificulta a matéria em termos estatísticos. São exemplos conhecidos “porn revenge” (ou pornografia de vingança), a “pornografia não consensual” (Frank,2014), “cyber rape” (utilizado no caso da partilha de imagens íntimas de Jennifer Lawrence e outras 99 celebridades).

“Muitas das imagens partilhadas não são tecnicamente pornografia, basta que haja uma sugestão de interação sexual para que isso seja por si só degradante para a vítima em questão, que são na maioria das vezes mulheres e meninas. Em matéria de sexualidade e abuso da mesma, há um duplo padrão de reavaliação que recai sobre homens e mulheres, dentro de sistemas binários, com muitas intersecções, claro, mas a base será essa da dupla moral sexual e daí que uma imagem de uma interação sexual de um homem não seja degradante para ele, a não ser que esse envolvimento seja homossexual”, explica Isabel Ventura.

Quanto à criação das imagens quando consensuais, a autora considera que “as pessoas devem ter o direito de exprimir a sua sexualidade como bem entenderem, dentro de um quadro legal”.

Segundo a investigadora, muitas motivações das partilhas não consentidas não são baseadas em vingança. Mesmo que a primeira partilha o seja, podem também ser simplesmente inspiradas em gozo, por gosto de consumo dos conteúdos, ou até mesmo pela humilhação do outro. “Há quem sustente que se trata de uma forma de fazer masculinidade. Há autores e autoras que explicam a violação em grupo como uma forma de solidificação do grupo masculino, contra a homossexualidade, revelando homofobia internalizada”, explica.

No caso da partilha não consensual de imagens, tudo que envolva disseminação de imagens, como o “up skirting” (quando raparigas que usam saia são fotografadas de baixo para cima, sem se aperceberem, normalmente em transportes públicos) e de “down blousing” (fotografias de decotes sem que as fotografadas se apercebam), são vistas pelos investigadores como práticas de performatividade da masculinidade negativa e tóxica.

Tal como no caso de Núria, frequentemente a disseminação não consentida de imagens íntimas é acompanhada da divulgação dos dados de identificação da pessoa, “é muito mais do que divulgar uma imagem”, aponta Isabel Ventura. “Aí também faz com que se questione a motivação, nestes casos é mesmo a de provocar um dano máximo, de grande extensão e que permaneça por muito tempo”.

A autora considera que o digital amplia a incidência da violência contra a mulher e portanto, revê-se e concorda que a violência digital é apenas mais uma expressão do contínuo da violência, um conceito cunhado pela socióloga britânica Alice Kelly. “O que significa que as meninas, raparigas e mulheres estão continuamente sujeitas a um conjunto de violência de diferentes gravidades, inúmeras delas que nem são consideradas crimes, não tendo dignidade penal, que vão desde os micro machismos, às piadas, passando por toques não consentidos no corpo, a violação e por fim o femicídio”.

Grupos de partilha de conteúdos íntimos têm crescido

Segundo Ricardo Estrela, gestor operacional da linha “Internet Segura”, a linha de apoio à vítima de cybercrime da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), existe um grande sentimento de impunidade por quem partilha e consome este tipo de imagens “existe a ideia errada de que quem vai parar a esses grupos é porque se pôs a jeito e que portanto quem está a partilhar não está a fazer nada de mal. É importante acabar com essa ideia generalizada de que quem é o culpado é quem acaba por ver a sua imagem exposta sem o seu consentimento”.

Em 2019, a APAV registou 93 denúncias de crimes de devassa da vida privada/gravações e fotografias ilícitas e 699 de pornografia de menores.

Este ano, embora não haja dados que confirmem a causa direta do desenvolvimento da pandemia de covid-19, também se tem verificado alterações no fluxo de partilha de conteúdos não consentidos online. Ricardo Estrela, comenta ao Contacto que se tem verificado que desde a altura do primeiro confinamento, em março de 2020, que os grupos de partilha de conteúdos íntimos têm crescido no país, tendo-se registado um aumento das denúncias de certos sites de partilha de ficheiros dedicados à partilha de material para adultos e de aplicações de troca de mensagens, nomeadamente através da aplicação Telegram. “Nunca vi nada disto, com esta massificação, a partilha de conteúdos íntimos nas redes este ano cresceu imenso”, comenta.

Núria acha, até hoje, que alguém entrou na sua conta de Instagram, plataforma onde partilhava com o seu parceiro os vídeos que tinham gravado juntos. A jovem de Cascais, hoje com 22 anos, apresentou queixa na Polícia Judiciária. As autoridades conseguiram apagar os vídeos e a página do Pornhub, o principal site de pornografia em todo mundo, mas os vídeos continuam a infiltrar-se noutras plataformas.

Núria ficou de baixa durante um mês e meio, foi acompanhada por um psicólogo e contou à avó o que se passava. “Eu sei que isto não parece a coisa mais correta do mundo, mas cada um tem a sua vida sexual, fazíamos isto porque tínhamos confiança um no outro”, desabafa.

Apesar das visitas de alguns amigos, sentia-se “super sozinha”. Conta que “havia dias que tinha de desligar o telefone”, por receber tantas mensagens insultuosas. “Enviavam-me mensagens a chamarem-me puta, diziam que eu não tinha valor, que não tinha respeito por mim própria. Se nos disserem isso mais de cem vezes, uma pessoa começa a acreditar”. Núria não queria frequentar a faculdade porque temia que todos falassem dela.

Segundo Isabel Ventura, de acordo com os testemunhos de vítimas desta prática em todo mundo “há um conjunto de danos omnipresentes”, mas considera que é o número de suicídios que “ nos deve fazer pensar à cerca da gravidade destas práticas e do quão fundamental é informar sobretudo as pessoas mais jovens. O número de mulheres que já perdemos na consequência da disseminação não consentida de imagens por causa do duplo padrão sexual, por causa da misogenia com que olhamos para a sexualidade das raparigas, por causa da misogenia que estimula a humilhação e agressão contínua das raparigas e mulheres” deverá ser motivo de grande cuidado e, segundo a especialista, de se criarem estruturas legais mais globais em que se responsabilizem também as plataformas e grandes empresas de tecnologia de informação.

"Não partilhes"

Há uma semana, Núria decidiu usar a plataforma que a feriu, a Internet, como meio de cura, partilhando um vídeo no Instagram a contar toda a sua história. Comenta, ao Contacto, que no espaço de um ano nunca tinha recebido tanto apoio, “quem não soube, passou a saber mas foi pela minha boca. A mim está a ajudar-me imenso”, conta.

Foi graças à criação da página de Instagram “Não Partilhes” e ao movimento que se formaria através dela, ao qual Núria se viria a juntar, que a jovem de Cascais ganhou motivação para se abrir ao mundo. “Precisava mesmo de falar, porque sentia que as pessoas é que estavam a tomar conta da minha vida. É muito bom saber que há mais gente a dar a cara e que podemos ajudar outras pessoas na mesma situação”.

A página Não Partilhes, lançada no domingo, dia 25 de outubro, já andava a ser pensada há muito tempo por Inês Marinho, criadora dos conteúdos, e em menos de uma semana conseguiu ultrapassar os 22 mil seguidores.

A intenção da jovem de 22 anos é apoiar as vítimas da partilha de conteúdos não consentidos, bem como sensibilizar a comunidade para este crime. O movimento que se espalhou no mundo digital e contou com o apoio de várias celebridades, surgiu depois de 20 raparigas maiores de idade se terem juntado num só grupo de Whatsapp para se organizarem, indentificarem grupos de partilha não consentida, divulgarem a página de Instagram “Não Partilhes” e se motivarem a abrirem-se quanto às suas experiências, já que todas elas têm em comum o facto de terem tido imagens suas partilhadas na internet sem consentimento.

“Esta cultura da partilha de imagens de mulheres sem consentimento, é uma coisa presente já há algum tempo. Eu queria consciencializar tanto as vítimas, de que isto é grave e é um crime e temos que nos chegar à frente se não isto nunca vai mudar; mas também as pessoas que estão de for e por norma julgam a vítima e devem ser sensibilizadas, bem como aos predadores e abusadores que têm de perceber que vai além da foto para humilhar, isto pode terminar em suicídio e auto mutilação, doenças psicológicas, despedimentos, é muito grave”.

Há muitos anos que Inês tem de lidar com esta realidade da partilha de imagens sem o seu consentimento. Depois de em adolescente terem circulado imagens suas em biquini em grupos da internet e de terem manipulado a sua imagem em vídeos de outras raparigas, no ano passado uma pessoa em quem confiava partilhou vídeos íntimos.

No entanto, depois ter enfrentado um luta contra um cancro, Inês diz ter ganho muita perspetiva em relação a tudo que tem experienciado. “Pela maneira que a minha vida tem corrido eu agora sinto-me com forças para falar sobre isto e para dar a cara. Mas comecei a falar abertamente disto há relativamente pouco tempo”.

À caixa de mensagens da página Não Partilhes têm chegado inúmeros testemunhos. Segundo Inês Marinho, 70% são enviados por raparigas menores de 18 anos, a quem tem aconselhado abrirem-se com os seus familiares, apresentarem queixa às autoridades e contactar linhas da apoio como as da APAV.

