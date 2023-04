Maria não estava talhada para a queda, que não quero sequer adjectivar, mas tem contornos de uma desgraça.

Violência doméstica

Quando a história acaba mal

Bateu-me à porta já tarde. Não perguntei nada. Abracei-a. Depois, fui fazer-lhe um chá calmante. Bem quente. Mostrei-lhe o quarto onde iria ficar. Percebi que as mãos ainda lhe tremiam. Estava frente a alguém cujo mundo desabara.

Lembro-me dela, desde miúdo. Sempre a achei inacessível. Fora do meu alcance. E, agora, ali estava, à minha frente. Mas transfigurada. Senti, como tantas outras vezes, que essa coisa a que se chama o destino traz consigo inúmeras injustiças. Não falo disto de ânimo leve, entenda-se bem. Temos expectativas, depois crescemos, e existem tantas consequências das nossas acções que nos levam onde não queremos e que se voltam contra nós. É a isso que chamo destino cheio de injustiças.

Nem por sombras quero preservar a imagem que sempre tive de alguém, dizendo que a vida lhe correu mal. Uma vida madrasta, com derrapagens e, sobretudo, um grande abismo que a levou à beira do precipício. Contudo, a minha querida amiga Maria não estava talhada para a queda, que não quero sequer adjectivar, embora tenha contornos de uma desgraça.

Estive anos, talvez mesmo uma década, sem a ver e sem dela ter notícias. Sabia do alcoolismo da mãe e do modo como Maria a apoiou até ao fim. Sempre imaginei o peso que tal teria nela. Sem saber porquê, achei que a opção de não ter filhos estava relacionada com ser para ela insuportável a situação de filha única a cuidar do pai e, durante longos anos, só da mãe. A ir buscá-la aos tascos, bares e tabernas do costume, onde toda a gente a conhecia.

O cenário claro que era de uma enorme violência. E não estranhei quando comecei a perceber que, em casa, com o último companheiro, a situação não era muito diferente. Conhecia outras situações em que os mesmos quadros ou tipos de relação se transferem de casa para casa. Ou seja, da casa dos pais, para uma relação a dois.

É certo que só muito de vez em quando pensava nisto. A minha profundidade em matéria de sentimentos sempre foi fraca ou mesmo nula. Por isso, até há bem pouco tempo, fechava os olhos às situações de dor e sofrimento. Cobardemente, fixava-me muito mais nas sensações de recriar algumas cenas da minha adolescência tardia.

Lembro-me, por exemplo, de um passeio com um grupo de que fazia parte Maria. Fomos a Sintra de comboio. Devíamos andar todos à volta dos 17-18 anos. Do grupo, faziam parte duas inglesas, altas e extravagantes, que eram o centro das atenções. Mas eu estava fixado nela. Para não dizer apaixonado. Não vi nada da Serra, nem sequer me lembro já do passeio. Achava-a inacessível, profundas todas as suas palavras e, como todos diziam, linda de morrer. Já lhe tinha escrito cartas, meio confusas, onde procurava revelar os meus sentimentos, mas nunca conseguira passar daí. Paguei caro a minha ineficácia e tive de me afastar para ir à minha vida.

Depois disso, só ocasionalmente nos encontrámos. Vivi fora, durante muitos anos, enquanto ela sempre se manteve no mesmo lugar. Mas nunca saiu dos meus pensamentos. Ao fim de algumas décadas, sem nunca me tornar seu confidente, as nossas relações acabaram por ganhar uma certa estabilidade, que passava ao lado dos amores e desamores em que cada um se ia envolvendo. Não quero com isto dizer que tivéssemos passado a ter alguma intimidade. Pelo contrário, aprendemos a sedimentar um distanciamento que nos permitia comunicar abertamente, nas raras ocasiões em que nos víamos.

Não estranhei, por isso, quando me telefonou, para pouco depois vir bater à minha porta. Parece que tínhamos preparado, desde a adolescência, aquele momento e que eu me colocara numa situação de reserva, para quando as coisas corressem mal. E, agora, ali estava. Em minha casa, no quarto que fora de uma das minhas filhas, com as mãos trémulas a agarrar a chávena. Um cansaço evidente. Talvez encharcada em remédios, imaginava eu, que disso nada sei. Nunca os tomei.

Visto de fora, tudo parecia ter sido preparado por mim. Também, com uma certa dose de crueldade. No fundo, o que de forma bem egoísta mais queria era ouvi-la contar essa sua queda em desgraça. Para lhe poder dizer ou pelo menos para a levar a pensar que, se tivesse ficado comigo desde pequena, nada disto teria acontecido. A crueldade estava, pois, fundada num remoto desejo de vingança. Admito, agora, que sofri por ela. Daí que me atraísse a possibilidade de obter alguma compensação.

Sofri com o desprezo dela, as meias-palavras evasivas e os sorrisos provocadores de toca e foge. Vivi nisso não sei quantos anos, mas os suficientes para ficar marcado por um estranho sentimento, como o de alguém que ficava aquém e não conseguia lá chegar. Uma estranha sensação de inferioridade. Numa ou noutra ocasião, respondia à inacessibilidade dela fugindo, para não ter de continuar a confrontar-me com quem me fazia sofrer. Agora, enquanto a contemplava, em silêncio, senti-la na minha dependência tinha para mim o sabor de todas as vinganças preparadas a frio, ao longo de muitos anos. Uma vingança ainda por cima perversa porque, na aparência pelo menos, perpetrada sob a capa da compaixão.

Todas essas memórias que pareciam pertencer a vários passados, em camadas indistintas, viam-se, agora, reduzidas à situação singular de estar ali à frente dela, sem saber o que dizer. Deixei-me, por isso, conduzir pela ideia de que me competia apenas ficar ali sentado, a fazer bom ambiente. As conversas viriam com o tempo e nunca poderiam ser puxadas pelo meu lado.

Se tomara a iniciativa de me telefonar e de aceitar a minha guarida, era porque confiava em mim. Acabaria por falar. Ao mesmo tempo que assim pensava, aumentava o meu prazer de a ver em pedaços. Por momentos, talvez por pura extravagância, achei até que a tinha à minha mercê. Que podia fazer dela o que quisesse. Mas, na verdade, já não sei ao certo se o senti mesmo ou se foi apenas um pressentimento que me aflorou, quando depois me lembrei da situação inicial. Havia, assim, uma certa contradição entre o meu acolhimento e a minha oculta crueldade, insisto, mas seria insincero se não falasse nela.

Os dias foram passando. Tenho muita dificuldade em fugir às rotinas, por mais aborrecidas que pareçam. Durante as manhãs e as tardes, continuava ocupado com o meu trabalho. Cada um seguia a sua vida. Só à noite nos encontrávamos. É certo que comecei a chegar a casa mais cedo, para lhe fazer o jantar. Às vezes, sentia que estava no início de uma relação. Outras, nem por nada queria admitir tal coisa.

Passada que foi mais de uma semana, com os dois sentados a uma mesa que tenho na varanda donde se pode ver o movimento do porto, Maria começou a falar. Impressionou-me a consciência que tinha das situações vividas. A sua capacidade de passar do caso particular à generalização, sem descambar em máximas escusadas, surpreendeu-me. Falava sem hesitar, de maneira clara, sem pausas, mas lentamente. Não escondo que, apesar de prestar atenção ao que dizia, tinha também os olhos fixos na boca dela. Durante anos, pensei que quem como ela possuía uma tal capacidade de atracção, nem sequer tinha de pensar. O instinto chegava e impunha-se, sem precisar de mais nada.

Começou por cima. Que as relações acabam, disse-me, porque se torna impossível aturar o parceiro que não nos deixa mudar. Podemos até começar por gostar dessa segurança, procurando corresponder sempre às expectativas do outro e desempenhar sempre o mesmo papel. Mas chega um dia, tarde ou cedo, que já não dá mais para continuar a fazer esse teatrinho da relação e ir ao encontro do papel que de nós se espera. Cortar as amarras e reinventarmo-nos – por muito que custe levar a cabo qualquer operação de desapossamento – acaba sempre por ser a única saída. Caso contrário, acomodamo-nos e ficamos reduzidos à mesquinha gestão do quotidiano.

Enquanto ouvia todas as suas considerações, pensei que, no fundo, o que ela dizia não era lá muito elaborado. Ao fim e ao cabo o que a minha amiga argumentava era que as relações acabam porque deixam de funcionar. Ao que se poderia, ainda, acrescentar que acabam porque podem acabar. Como não podiam noutros tempos, quando o amor dependia de outras esferas.

Desde as alianças familiares para efeitos do exercício da política ou preservação da honra, até às questões de salvaguarda e acumulação da propriedade, as famílias impunham-se e a esfera livre dos sentimentos não era sequer concebível. Não assim hoje. Ninguém hoje estará disposto a prolongar a defesa da honra ou da propriedade, se isso significar esmagar a transparência das pulsões e dos sentimentos. É um processo emancipatório e começou há muito tempo. E quem assim não pensar vai despertar no outro a vontade de tornar explícita a sua sinceridade e com ela todo o tipo de pulsões.

Voltando a Maria. Foi quando começou a construir a sua árvore classificatória de situações e casos, tudo resultado de um pensamento amadurecido, que comecei a descobrir nela a densidade de um saber de experiência feito e a espantosa serenidade com que já tinha sonhado tantas vezes. A maneira de representar a sua história e de dar sentido às suas relações eram, na verdade, o resultado de um pensamento amadurecido.

Não tinha dúvidas acerca da capacidade de atracção dela própria, nem das suas tentações de manipular os que dela se aproximavam. Nunca se sentira, aliás, numa posição de inferioridade. Participava nas lutas feministas, mas sem que a causa a tocasse profundamente. Tivera sempre um enorme ascendente sobre todos os que a rodeavam. Pelo menos no início das relações, fazia o que lhe apetecia, sem se submeter a ninguém.

O problema estava na constante competição em que se via envolvida e que ia crescendo à medida que as relações se estabilizavam e entravam na normalidade do quotidiano. A competição, com o inevitável desejo de vencer e de ser melhor do que o companheiro, era uma forma de trazer para o quotidiano a excitação dos inícios sempre apaixonados das relações. O conformismo – de qualquer tipo, incluindo o praticado a bem de uma suposta estabilidade – horrorizava-a. Por isso, antes de buscar lá fora algo que pudesse ser mais excitante, tinha de desafiar o outro. A um ponto que, muitas vezes, se transformava em algo de exasperante.

Ninguém conseguia aguentar uma competição desse género – permanente. Já algumas vezes tinha acontecido que os desafios por ela provocados acabavam por se confundir com provocações violentas. A principal arma dela era então ameaçar que partiria, no caso de a outra parte não ceder. Uma espécie de combate sem tréguas, sempre por ela suscitado, que era uma forma de busca permanente da excitação.

Pior ou melhor, dependendo do ponto de vista em que cada um se colocar, Maria defendia que todas as relações viviam da desigualdade. Era escusado reivindicar qualquer tipo de paridade ou, numa relação a dois, só no plano da ficção se podia conceber uma igualdade entre os dois lados em confronto. Só que, desta vez, reconhecia, levara mais fundo as suas exigências e provocações. A sua rapidez de raciocínio – percebi-o pela primeira vez – era desconcertante. Por isso, começava a imaginar, mas só agora, como é que tanta desigualdade se poderá ter tornado em algo de insuportável para quem ficava por baixo, a ponto de a admiração, reconhecimento e até dependência terem acabado por gerar uma espécie de repulsa.

Evito entrar em mais pormenores acerca da violência desencadeada por tais comportamentos que nunca foram um acto isolado, mas antes uma marca do carácter de Maria. Mesmo que lhe tenha trocado o nome, para despistar, ela existe de carne e osso, por isso, longe de mim invadir mais a sua intimidade. Ela estava bem consciente de que o risco que correra fora enorme. Sempre soube que atravessava, muitas vezes, uma linha que, por mais imaginária e flexível que fosse, dependia do consentimento entre as partes. Abusava da dependência sentida pelo abusado, isto é, assumia o seu lado de abusadora, reconhecendo até que se tratava de um jogo consentido entre partes desiguais.

O que desta vez acontecera não fora mais do que um novo cruzar dessa fronteira tácita e muito ténue. Mas o certo é que a repulsa acumulada acabara por se manifestar com uma mão pesada que se descontrolara e que, agora, nenhum arrependimento podia justificar. Para que não restem dúvidas e tal como ela resumiu: a violência, fundada na desigualdade, desencadeara nela uma resposta também ela violenta, mas inaceitável. O mundo, tal como o conhecera desde pequena, desabara. Doravante, já não podia ser recriado. Como não sabia viver de outra maneira, chegara ao fim da linha.

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)



Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colabora com o Contacto e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou "O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino" (Edições 70).

