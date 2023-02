Sven Mary é um dos penalistas mais conhecidos na Bélgica e foi advogado de Salah Abdeslam, o único terrorista sobrevivente dos ataques de 2015 em Paris.

'Qatargate'. Eurodeputada grega contrata advogado de bombista de Paris

Telma MIGUEL Sven Mary foi advogado de Salah Abdeslam, o único terrorista sobrevivente dos ataques de 2015 em Paris. Vai agora liderar a defesa da antiga vice-presidente do Parlamento Europeu, atualmente detida por corrupção em nome do Qatar.

Sven Mary é um conhecido advogado criminal belga e irá agora defender a grega que foi apanhada em dezembro no que as autoridades consideraram flagrante delito de corrupção. No final de 2022, Eva Kaili viu a sua detenção ser prolongada enquanto espera julgamento, embora tenha alegado inocência.



'Qatargate'. Ex-eurodeputado italiano vai contar tudo para ter pena mais pequena O antigo eurodeputado Pier Antonio Panzeri, um dos quatro detidos, fez acordo de colaboração em troca de pena reduzida.

Aos jornalistas, Sven Mary disse que não irá tecer comentários sobre o dossiê “em relação ao qual um certo tipo de imprensa está já muito mais informada que eu, o que muito me espanta”.

Sven Mary substitui o grego André Risopoulus na defesa da ex vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), destituída do cargo após ter sido conhecido o seu possível envolvimento na aceitação de subornos do Qatar para defender os interesses deste país no processo legislativo europeu.

Sven Mary é um dos penalistas mais conhecidos na Bélgica. Foi advogado do único sobrevivente dos ataques terroristas de Paris de 2015, Salah Abdeslam, proveniente do bairro de Bruxelas, Molenbeeck, que seria condenado a prisão perpétua. Teve ainda outro caso célebre na Bélgica: foi contratado pela família de Sanda Dia, o jovem que morreu num ritual de iniciação na Universidade de Lovaina.

Numa entrevista recente a um jornal desportivo manifestou-se interessado em concorrer à presidência de um clube de futebol e confessou-se desiludido com o estado da justiça belga.

Mais detidos e mais buscas

Na passada sexta-feira, o eurodeputado italiano Andrea Cozzolino foi também detido no âmbito do processo de alegada corrupção por parte do Reino do Qatar sobre figuras do PE. Cozzolino foi detido enquanto se encontrava no hospital para tratar de problemas cardíacos, não tendo sido encarcerado. Encontra-se em Itália sob prisão domiciliária. Mas esta terça-feira haverá uma audição para determinar se terá lugar ou não extradição para a Bélgica.

Também na sexta-feira, dia 10, foi detido o eurodeputado belga Marc Tarabella, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, acusações que fazem parte do escândalo Qatargate. Irá ser apresentado ao juiz na próxima quinta-feira.

Tribunal belga mantém eurodeputada grega em prisão preventiva “A câmara do conselho estendeu a prisão preventiva de E. K. [Eva Kaili] por um mês”, destacou a procuradoria belga em comunicado.

Estes dois eurodeputados tiveram a sua imunidade parlamentar levantada numa sessão plenária do PE na passada quinta-feira, um dia antes dos mandados de detenção serem levados a cabo.

As autoridades belgas divulgaram que fizeram buscas a um cofre de Tarabella num banco na cidade de Liége e em vários escritórios na cidade de Anthisnes, onde o eurodeputado é autarca.

A casa de Cozzolino, no bairro de Ixelles, também foi alvo de buscas e o seu gabinete no Parlamento Europeu foi selado.

Depois de na semana passada, um dos acusados no processo ter sido libertado – Niccolò Figà-Talamanca, secretário geral da associação No Peace Without Justice –, encontram-se neste momento quatro acusados detidos em várias prisões de Bruxelas: os três italianos Eva Kaili, o seu namorado, Francesco Giorgi, e o antigo eurodeputado Antonio Panzeri - que recentemente aceitou colaborar com a justiça em troca de uma redução de pena – e o belga Marc Tarabella.





