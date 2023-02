Para o país islâmico os insetos não cumprem "as normas técnicas de alimentos halal".

Qatar proíbe alimentos que contenham insetos

O Qatar reafirmou na quinta-feira a proibição de consumo de insetos para fins alimentares, por questões religiosas, depois da União Europeia ter acrescentado à sua lista de alimentos permitidos no início de janeiro novos produtos que contêm insetos.

Os produtos alimentares com insetos não cumprem "as normas técnicas de alimentos halal", essenciais para os muçulmanos, afirmou o Ministério da Saúde do Qatar numa declaração.

Os regulamentos do Conselho de Cooperação do Golfo "e a opinião religiosa das autoridades competentes" proíbem "o consumo de insetos ou proteínas e suplementos extraídos dos mesmos", acrescentou o ministério. De acordo com a declaração, o anúncio é feito na sequência "da decisão de alguns países de aprovar a utilização de insetos na produção alimentar".

O ministério não mencionou os países em questão, mas a Comissão Europeia aprovou em janeiro a utilização na alimentação de larvas da minhoca das refeições, também conhecida como "minhoca das refeições", e de um produto contendo gafanhotos domésticos.

Até agora, a UE aprovou quatro insetos na lista de 'novos alimentos, sendo que todos os produtos que contenham insetos devem ser claramente rotulados.

Fonte barata de proteínas

Os insetos são há muito uma fonte barata de proteínas para algumas comunidades em todo o mundo, e o seu consumo expandiu-se devido à crescente pressão para encontrar alternativas à carne e outros alimentos associados à emissão de elevados níveis de gases com efeito de estufa.

O Islão não proíbe claramente o consumo de insetos, de acordo com alguns teólogos muçulmanos. A maioria acredita que os gafanhotos são halal ou passíveis de ser consumidos, desde que sejam mencionados no Alcorão, mas muitos teólogos muçulmanos rejeitam outros insetos, designando-os de impuros.

O Ministério da Saúde do Qatar afirmou na sua declaração que "a conformidade dos alimentos com as regras halal é verificada por organismos islâmicos acreditados pelo ministério e pelos seus laboratórios acreditados internacionalmente".

