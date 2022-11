Acordo de fornecimento começa em 2026 e deverá durar 15 anos, pelo menos.

Qatar confirma fornecimento de gás à Alemanha

Num momento em que a Alemanha tenta há meses acabar com a dependência de gás russo, o Qatar vem suprimir a falta de fornecedores e vai abastecer a Alemanha com gás natural liquefeito (LNG), a partir de 2026. Segundo o Ministro da Energia do Qatar, Saad Sharida al-Kaabi, a empresa Qatar Energy concluiu o acordo oficial sobre este fornecimento de gás.

O gás vai ser vendido à empresa americana Conoco Phillips, que fará entrega através do terminal de Brunsbüttel, disse o ministro. De acordo com o contrato, o fornecimento entra em vigor em 2026 e vai durar pelo menos 15 anos. Até dois milhões de toneladas devem ser entregues anualmente.

O gás provém dos dois campos de gás do Qatar, North Field East e North Field South, que se situam ao largo da costa do estado do Golfo.

O Chanceler alemão, Olaf Scholz, já tinha declarado na semana passada que a que a compra de GNL do Qatar estava em cima da mesa. "As empresas alemãs estão em conversações muito concretas, sobre as quais vos poderia dizer mais do que vou dizer", disse em entrevista para a Focus.

Terceira maior reserva de gás do mundo

O Qatar é um dos maiores exportadores de GNL. O emirado tem as terceiras maiores reservas de gás do mundo, depois da Rússia e do Irão. O Qatar partilha o maior campo de gás do mundo com o Irão, que fica ao largo da costa do país.

A grande maioria das suas exportações vai para a Ásia, sobretudo Japão, Coreia do Sul e Índia.

Mais recentemente, os Emirados e a China também assinaram um acordo a longo prazo sobre o gás. O produtor Qatar Energy quer entregar um total de 108 milhões de toneladas de gás natural liquefeito (GNL) à empresa chinesa Sinopec, ao longo de 27 anos.

Este é o contrato de fornecimento de gás mais longo da história da indústria do gás natural liquefeito, explicou o ministro Al-Kaabi.

Até agora, a Alemanha e outros países europeus recebem o GNL principalmente dos EUA. Outros importantes países exportadores mundiais de GNL são a Austrália, Malásia e Nigéria.

