Opinião Sociedade 3 min.

Brasil

Putsch da Cervejaria, versão tropical

Hugo GUEDES As nossas sociedades livres e democráticas não são à prova de bala.

O cartoonista brasileiro Hector desenhou em 2014 uma imagem que se tornou viral. Nele, um militar fardado pergunta "É você que anda pedindo o regresso da ditadura?" ao que o cidadão responde "sou sim". Sem dizer mais nada, o militar saca de um bastão e dá um golpe tal no incauto que este fica, ensanguentado, deitado no meio da rua e só consegue perguntar: "mas… que foi isso??". "Amostra grátis", afirma o soldado ao sair de cena.

O Brasil foi uma ditadura militar até 1985. Foi há menos de quatro décadas, muita gente ali viveu-o e lembra-se - das torturas, dos assassinatos, da injustiça, da discriminação contra negros e índios, da pobreza, da corrupção escondida. Talvez seja difícil de explicar que um candidato asqueroso como Bolsonaro, um paladino dessas mesmas práticas totalitárias, tenha chegado a presidente com 58 milhões de votos expressos; é ainda mais difícil de aceitar que, depois de quatro anos de agudo retrocesso económico e civilizacional, o aprendiz de Trump tenha voltado a receber os mesmos votos (até um pouco mais).

Era previsível, quase esperado, que Bolsonaro não iria aceitar as regras do jogo democrático uma vez que essas já não lhe interessassem. A 8 de Janeiro, uma turbe de radicais financiados pelos grandes criadores de gado que desmatam a Amazónia invadiu a Presidência, o Congresso e o Supremo Tribunal em Brasília, deixando à sua passagem um rasto de destruição, mijo e merda.

Querem matar a democracia - e para percebermos porquê basta olhar para quem beneficia com o crime.

Entre tantos milhões de bolsonaristas, existiria sempre o perigo de algumas centenas mais fanáticas, desequilibradas ou simplesmente desocupadas decidirem fazer uma versão tropical do "Putsch da Cervejaria". No original, em Munique em 1923, Hitler reuniu os capangas nacionais-socialistas e, tendo obtido o apoio secreto do governador interino e de figuras destacadas do exército e polícia bávaras, iniciou uma revolta dentro de um restaurante, com o objectivo de derrubar o governo. Só que também aí o exército não saiu das casernas, a intentona foi um fiasco, e Hitler acabou na prisão.

A História repete-se, mas da segunda vez como farsa: no ataque vândalo às sedes dos Três Poderes, o instigador e beneficiário não estava no meio da acção - tinha ido visitar a Disneylândia em Orlando, na Florida. Eu disse segunda vez? Há dois anos Trump tinha tentado destruir a democracia americana à sua maneira (tresloucada e cobardemente); há um mês, foi desmantelada uma conspiração neonazi para reinstaurar o Reich alemão; por toda a Europa, cresce o apoio a movimentos extremistas mais ou menos violentos, mais ou menos próximos do poder. Cenas impensáveis há poucos anos - a vulgarização do discurso de ódio, a negação do holocausto, o incentivo à discriminação étnica e sexual (por vezes violenta) - são hoje frequentes e daí a atacar e destruir órgãos de soberania ou pôr em causa resultados eleitorais e constituições é só mais um passo.

Querem matar a democracia - e para percebermos porquê basta olhar para quem beneficia com o crime: as elites, as castas mais altas, os privilegiados, os interesses instalados, o homem branco, velho e rico, aqueles que ganham ainda mais enquanto quase todos perdem e que têm todo o interesse em usar os idiotas úteis para que o sistema se mantenha imutável. Não se quebra o círculo vicioso: quanto mais desigual se torna a sociedade, mais a maioria vive pior, mais cresce o descontentamento, mais recrudesce o apoio a teses extremistas. As nossas sociedades livres e democráticas não são à prova de bala. Tomemos as ameaças à sua existência como sérias, pois por vezes, o que ontem parecia impossível é hoje provável e amanhã inevitável.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

