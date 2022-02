Um grupo de ucranianos protestou em frente à embaixada russa contra os avanços de Putin para uma invasão do país. Entre um misto de medo e excitação, não fogem ao conflito e acreditam na superioridade da Ucrânia.

Sociedade 13 3 min.

Tensão

"Putin é louco, queremos a Europa". Ucranianos manifestam-se nas ruas de Kiev

Ana Patrícia CARDOSO Um grupo de ucranianos protestou em frente à embaixada russa contra os avanços de Putin para uma invasão do país. Entre um misto de medo e excitação, não fogem ao conflito e acreditam na superioridade da Ucrânia.

A embaixada da Rússia em Kiev, capital da Ucrânia, está fechada mas isso não impediu uma pequena multidão de se manifestar contra Vladimir Putin esta terça-feira. "Escolhemos a Europa, não a Rússia", "bem-vindo ao inferno", "Donbass é ucraniano", "nunca recuaremos" ou "Império Maléfico" são algumas das mensagens que saltam à vista nos cartazes. Os protestantes não querem guerra, mas não fogem ao confronto.

"Não temos medo de Vladimir Putin ou do seu exército", disse ao The Guardian o ativista, Roman Tyschenko. Ao seu lado, os manifestantes gritavam a pleno pulmões: "Putin huiylo". "Significa que Putin é um filho da mãe", explicou Tyschenko. "É o nosso hino". Os fãs de futebol em Kharkiv inventaram a canção em 2014 quando a Rússia roubou a Crimeia, explicou o ativista.

UE aprova "pacote para ferir a Rússia, e muito", mas guarda sanções piores se a invasão avançar Josep Borrell referiu que esta é a primeira tranche, e é imediata, mas “há mais munições preparadas”. Ressalvou, contudo, que continua a ser “oferecida a possibilidade da diplomacia”. Joe Biden anunciou que vai atacar diretamente as elites russas com medidas pesadas.

Na segunda-feira em Moscovo, Putin reconheceu os territórios separatistas de Donetsk e Luhansk como independentes e também afirmou que a Ucrânia não era um Estado, mas um erro histórico cometido por Lenine. "Putin é louco, louco", disse Tyschenko. "A Ucrânia é simultaneamente um país e um Estado. Nós temos tradições antigas. Kiev foi fundado antes de Moscovo. Temos um registo muito mais longo de nação", disse ao jornal britânico.

A ameaça de guerra paira há algum tempo sobre a capital, cidade com três milhões de pessoas. Mas a vida continua como antes, pelo menos é assim que os ucranianos parecem fazer querer parecer. Há um detalhe que mudou - mais bandeiras do país espalhadas por janelas e carros, com o slogan: "Acredite na Ucrânia".

13 Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP Manifestação em frente à embaixada da Rússia, em Kiev, Ucrânia. AFP

Serhiy Ikonnikov, 23 anos, outro ativista em protesto na embaixada russa garante que "na história da guerra, há a questão da motivação. O exército russo não a tem. Nós temos. Defenderemos o nosso país, as nossas casas e as nossas famílias. Se Putin invadir, muito sangue russo será derramado". O jovem olha a guerra com um misto de medo e excitação. "Há também algum tipo de excitação. Se Putin nos invadir, será o fim da Rússia. Será o início de uma nova Europa maravilhosa, e da Ucrânia como membro dessa Europa", acredita.

Uma antiga bibliotecária reformada, Olga Machevska, também no protesto, recorre ao passado para provar a fraqueza da Rússia. "Putin devia voltar ao arquivos. Nós tivemos a 'Kyivan Rus' (confederação que ia desde a Ucrânia até à Finlândia desde o século IX ao XIII). No século XI, construímos a catedral de Santa Sofia. Em Moscovo não havia nada: apenas bosques", explicou ao The Guardian.

Afinal, o que se está a passar entre a Rússia e a Ucrânia? O clima de tensão na fronteira entre os dois países culminou, esta segunda-feira, no reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk por parte de Moscovo. Eis algumas perguntas e respostas para perceber como chegámos aqui.

À medida que o cerco mundial vai apertando para Putin, com sanções tanto da Europa, como Estados Unidos, Japão ou Austrália, a iminência de um conflito parece cada vez mais evidente. O Senado russo aprovou por unanimidade o pedido de Putin de enviar militares russos para o estrangeiro. O passo é necessário para enviar tropas para o apoio aos separatistas pró-russos depois de Putin ter declarado a independência das regiões ucranianas do Donbass.

Na terça-feira à noite, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, determinou o recrutamento parcial de militares na reserva para reforçar o Exército, ainda que descarta, para já, uma mobilização total para as forças armadas, face ao aumento da ameaça russa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.