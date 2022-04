"Isto prejudica a dignidade e a reputação do Parlamento Europeu", enfatizou a Presidente do Parlamento Europeu.

Polémica

Punição para deputado búlgaro que fez saudação nazi no Parlamento Europeu

Redação "Isto prejudica a dignidade e a reputação do Parlamento Europeu", enfatizou a Presidente do Parlamento Europeu.

A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou esta terça-feira que Angel Dzhambazki, deputado nacionalista búlgaro, será sancionado com uma suspensão de seis dias das ajudas de custo diárias por ter feito um gesto "percebido como uma saudação nazi" em pleno hemiciclo europeu em fevereiro. A soma será o equivalente a 2.028 euros, de acordo com as regras da instituição.

"Decidi impor uma pena a Angel Dzhambazki pelo seu comportamento impróprio a 16 de fevereiro, quando estendeu o seu braço direito no que foi visto como uma saudação nazi ao sair do hemiciclo", disse Metsola, ao abrir o debate no Parlamento em Estrasburgo.

"Isto prejudica a dignidade e a reputação do Parlamento Europeu", continuou, dizendo que Angel tinha sido informado da sanção e que tem ainda a possibilidade de recorrer.

Após o incidente, que provocou indignação no hemiciclo, o deputado búlgaro negou a intenção de fazer um gesto nazi, referindo-se a uma "simples saudação". Mas as imagens mostram-no a subir os degraus em direção à saída da câmara, depois de ter intervido no debate, virando-se, erguendo e segurando o braço direito à sua frente, num gesto semelhante aos nazis.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.