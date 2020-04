Um homem, de 41 anos, e uma mulher, de 42 anos, tinham fugido do Luxemburgo com duas viaturas furtadas. Foram detidos pela PSP da Figueira da Foz.

PSP interceta duas pessoas em Portugal suspeitas de burla no Luxemburgo

(hdb com Lusa) - A Polícia de Segurança Pública portuguesa localizou e intercetou um homem e uma mulher, na Figueira da Foz, suspeitos de serem autores de várias burlas e furtos de viaturas no Luxemburgo, anunciou o Comando Distrital de Coimbra.

O homem, de 41 anos, e a mulher, de 42 anos, viviam atualmente na Figueira da Foz, sendo que pendia sobre os dois um mandado de detenção por suspeita da prática de vários crimes de burla e furto de duas viaturas no Luxemburgo, afirmou a PSP, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A localização e interceção dos dois suspeitos ocorreram no sábado, no seguimento de uma investigação levada a cabo pela PSP da Figueira da Foz.

No decorrer das diligências, a PSP apurou que ambos tinham fugido do Luxemburgo com duas viaturas furtadas.

O homem e a mulher são também suspeitos de outros crimes no Algarve e foram constituídos arguidos, estando sujeitos a termo de identidade e residência.

