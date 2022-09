A Caixa Nacional da Saúde (CNS) e a Fapsylux, associação dos psicoterapeutas, voltaram a não chegar a acordo. A possibilidade de reembolso das consultas fica adiada para 2023.

Saúde mental

Psicoterapia. Reembolso adiado por fracasso das negociações

Redação A Caixa Nacional da Saúde (CNS) e a Fapsylux, associação dos psicoterapeutas, voltaram a não chegar a acordo. A possibilidade de reembolso das consultas fica adiada para 2023.

A comparticipação das consultas de psicoterapia no Luxemburgo não será uma realidade a curto prazo. O número de pacientes em saúde mental está a aumentar e o reembolso das consultas e sessões é um desejo antigo.

As negociações para o reembolso das sessões de psicoterapia entre a Caixa Nacional de Saúde (CNS) e a Fapsylux, associação que representa os psicoterapeutas, já duram desde 2017. Mais uma vez, as partes não chegaram a acordo, o que significa que os utentes vão continuar a pagar a totalidade das consultas sem possibilidade de comparticipação do CNS.

O novo fracasso das negociações foi anunciado pela CNS, esta terça-feira, em comunicado.

Petição de portuguesa vai ser debatida pelos deputados a 23 de setembro A petição de Paula Antunes recolheu um total de 5.514 assinaturas durante as seis semanas em que esteve disponível online.

"As posições estão ainda tão distantes que o Conselho de Administração do CNS terá de decidir sobre o fracasso das negociações em curso, na sua reunião de 14 de setembro", explica a CNS. E acrescenta: "Em todo o caso, o CNS espera poder continuar os passos previstos nos procedimentos legais para que a cobertura dos serviços dos psicoterapeutas seja possível no decurso de 2023".

Comparticipação debatida no parlamento em setembro

"A melhoria da cobertura dos tratamentos de saúde mental - o número de pessoas em causa está constantemente a aumentar - pela 'assurance maladie' é uma prioridade, a fim de satisfazer as necessidades dos pacientes. Contudo, ainda não é possível assegurar tal cobertura para sessões de psicoterapia devido à falta de acordos e apesar de todos os esforços feitos", refere o comunicado da CNS.

Por que é que uma consulta de psicoterapia é tão cara no Luxemburgo? O preço médio de uma consulta pode variar entre os 100 e os 170 euros. Mas, se não for assim, os psicoterapeutas não conseguem ganhar a vida, alerta a federação do setor.

Esta entidade lembra que as conversações entre as duas partes se iniciaram em 2017. Em 2019, após o fracasso da primeira parte das negociações, o então ministro da Segurança Social mandou elaborar o "regulamento grão-ducal de 12 de Fevereiro de 2021 que regula as relações entre o CNS e a Fapsylux, desencadeando assim as etapas processuais seguintes, em particular a determinação dos atos da nomenclatura e das tarifas correspondentes" com vista ao reembolso dos atos psicoterapêuticos".

De relembrar ainda que no próximo dia 23 de setembro, a comparticipação das dos tratamentos de psicoterapia vai ser debatida no parlamento, graças à petição da portuguesa Paula Antunes, que foi assinada por 5.514 pessoas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.