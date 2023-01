O conselho do governo aprovou, na quinta-feira, o anteprojeto do novo regulamento da CNS.

Segurança social

Psicoterapia mais perto de ser reembolsada

Em meados de dezembro, o ministro da Segurança Social Claude Haagen (LSAP) tinha indicado que iria submeter um regulamento grão-ducal ao conselho do governamental a fim de fixar taxas para as consultas de psicoterapia.

Consultas de psicoterapia vão custar 144 euros no Luxemburgo Este valor corresponde a uma consulta de psicoterapia de 50 a 60 minutos.

Na quinta-feira, este organismo aprovou o anteprojeto que prevê a criação de três procedimentos de psicoterapia com base na recomendação detalhada da comissão de nomenclatura na sua componente "psicoterapia".

Estes três procedimentos serão, portanto, acrescentados à gama de cuidados reembolsados pelo CNS:

Sessão de psicoterapia introdutória (código: SP01)

Sessão de psicoterapia de apoio (código: SP02)

Sessão prolongada de psicoterapia de apoio (código: SP03)

Caminho legislativo continua

Além disso, este projeto de regulamento também prevê elementos técnicos para que os procedimentos "possam ser faturados e subsequentemente reembolsados pelo seguro de saúde".

Reembolso. "Ou se compra comida ou se vai ao psicólogo" Depois de reunir 5.514 assinaturas numa petição lançada em abril, a portuguesa Paula Antunes Quinteira levou o reembolso da psicoterapia ao parlamento.

"A futura entrada em vigor deste regulamento marcará mais um passo em direção à cobertura das intervenções de psicoterapia. As pessoas com seguro precisam de ter cobertura. Por conseguinte, esperam que as partes interessadas garantam que isto seja feito o mais rapidamente possível. Gostaria de agradecer às partes envolvidas na comissão de nomenclatura pelo seu parecer, que serviu de base para este projeto de regulamento", sublinhou Claude Haagen num comunicado de imprensa.

Como continuação lógica do processo legislativo, o projeto de regulamento foi enviado ao procedimento de regulamentação e assim submetido ao Conselho de Estado e às câmaras profissionais para o seu parecer.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

