Província do Canadá descriminaliza drogas duras

A Columbia Britânica, uma província canadiana, descriminalizou esta terça-feira, 31, a posse de pequenas quantidades de heroína, fentanil e outras drogas duras. A partir de agora, e durante um período de três anos, os adultos podem transportar até 2,5 gramas de drogas para uso pessoal.

Esta é uma mudança radical na política em vigor e o objetivo é tentar conter a crise de opioides que já matou milhares de canadianos.

Com uma população de cinco milhões de habitantes, é a primeira região do Canadá a fazê-lo, depois de ter sido aplicada no estado norte-americano do Oregon e em Portugal.

"A situação nunca foi tão urgente", disse Carolyn Bennett, ministra da Saúde Mental e Dependências do Canadá, citada pela AFP. "Os efeitos desta crise de saúde pública devastaram comunidades aqui e em todo o Canadá", acrescentou. Quando a medida foi anunciada em maio de 2022, Bennett avisou que medida poderia depois ser aplicada noutras províncias.

Dupla crise sanitária

A Columbia Britânica, epicentro da crise de drogas no país, registou mais de 10 mil mortes por overdose, desde que declarou estado de emergência sanitária em 2016.

Durante a primeira vaga da pandemia de covid-19, em maio de 2020, o número de mortes por overdose na província excedeu o número de mortes por coronavírus, mergulhando os residentes da British Columbia numa dupla crise sanitária.

Kathryn Botchford, cujo marido Jason morreu de overdose em 2019, espera que a mudança levante algum do estigma em torno do consumo de drogas duras, para que mais pessoas possam procurar ajuda. "Quando descobri como ele morreu, pensei que devia haver algum engano", diz, admitindo que não sabia que o marido consumia.

O estigma e a vergonha em torno do uso de drogas "faz com que as pessoas escondam o vício", diz Bonnie Henry, agente de saúde pública da província, acrescentando que "isto significa que muitas pessoas morrem sozinhas".

O Canadá investiu mais de 800 milhões de dólares (738 milhões de euros), desde 2017, para fazer face a esta crise, que é largamente responsável pela estagnação da esperança de vida nos últimos anos.





O que é a descriminalização de drogas duras? Descriminalização não significa legalização ou despenalização. De acordo com o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), a descriminalização significa que "o consumo de substâncias ilícitas não é um crime punível com pena de prisão". O consumidor de drogas não é encarado como um criminoso e não vai preso pelo ato de consumir. Em Portugal, onde a lei da descriminalização está em vigor desde 2001, o consumo não está despenalizado, ou seja, continua uma contraordenação punível com as medidas e sanções adequadas, como o pagamento de uma multa, proibição viajar para o estrangeiro, apreensão de objetos pessoais, trabalho a favor da comunidade, entre outras.







