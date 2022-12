Número de mortos nas manifestações após a destituição do ex-presidente Pedro Castillo subiu para 20.

Protestos

Protestos no Peru. 5.000 turistas retidos perto de Machu Pichu

Redação Número de mortos nas manifestações após a destituição do ex-presidente Pedro Castillo subiu para 20.

Cerca de 5.000 turistas estão presos na cidade de Cuzco na sequência de protestos que exigem a libertação do Presidente deposto Pedro Castillo e eleições antecipadas no Peru.



"Temos 5.000 turistas presos na cidade de Cuzco, estão nos seus hotéis à espera de conseguir embarcar nos voos", disse Darwin Baca, presidente da câmara do vizinho distrito de Machu Picchu, que também se encontra em Cuzco, à AFP. Na sexta-feira, o aeroporto da cidade ainda estava encerrado, as estradas bloqueadas e o transporte ferroviário paralisado.

O Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cuzco, o terceiro maior do país, está fechado desde segunda-feira depois de os manifestantes terem tentado invadi-lo.

Mortes aumentam

Entretanto, número de mortos nas manifestações após a destituição do ex-presidente Pedro Castillo subiu para 20, depois de as autoridades de Ayacucho atualizarem os números dos graves confrontos na quinta-feira no aeroporto da região.

No total, a região de Ayacucho registou oito mortes, que se somam ao balanço de seis mortes em Apurímac (centro), três em La Libertad, no noroeste do país, uma em Arequipa, uma em Huancavelica e outra em Junín.

A Direção Regional de Saúde da região peruana de Junín informou hoje que os confrontos no distrito de Pichanaqui provocaram um morto e cinco feridos, incluindo três civis e dois polícias.

Liberdade para Castillo

Os peruanos saíram à rua em diversas partes do país para contestar a detenção do ex-Presidente Pedro Castillo, em 07 de dezembro, após este ter tentado dissolver o Parlamento, no que foi entendido como uma tentativa de golpe.

Nos últimos dias, os manifestantes pedem à nova Presidente do Peru, Dina Boluarte, a dissolução do Congresso e a convocação de novas eleições gerais.

O Governo peruano decretou o estado de emergência a nível nacional, por um período de 30 dias, em resposta aos protestos em apoio a Castillo.

Perante o clima de tumulto, as autoridades peruanas procuram agora apelar à população e às forças de segurança para tentarem evitar a repetição dos confrontos sangrentos dos últimos dias.

"Fazemos um apelo aos cidadãos e às Forças Armadas para que evitem novos confrontos e mantenham a calma, de forma a salvaguardar a saúde e a vida de toda a população", disseram hoje as autoridades sanitárias do Peru, pedindo aos manifestantes para deixarem circular as ambulâncias que socorrem as vítimas.

A Direção Nacional de Saúde de Ayacucho atualizou o balanço das vítimas dos confrontos na região entre manifestantes e membros da Polícia, subindo o número de mortos naquela região para oito, para além de pelo menos 52 feridos.

Depois de conhecer o novo balanço, o Provedor de Justiça peruano anunciou hoje que apresentou uma queixa em Huamanga, Ayacucho, para determinar se as forças de segurança peruanas usaram armas de fogo contra os manifestantes.

Antes de conhecer o novo número de vítimas em Ayacucho, Dina Boluarte expressou as suas condolências pela morte de sete pessoas nos confrontos ocorridos na quinta-feira no aeroporto deste departamento peruano.





