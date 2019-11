Os ativistas empilharam fardos de palha, frigoríficos e máquinas de lavar no local das descargas para impedir dezenas de camiões, com matrículas da Lituânia, Alemanha e Bélgica de entrar no imenso centro logístico em França.

Protestos em França contra a Amazon

Em protesto, ativistas bloquearam o acesso ao centro logístico da Amazon em à Brétigny-sur-Orge (Essonne), em França. Cerca de meia centena de militantes do ANV-COP21 (Action non violente-COP21) e dos Amigos da Terra fizeram uma mobilização simbólica contra o excesso de consumo durante a 'Black Friday', que se realiza hoje.

Os ativistas empilharam fardos de palha, frigoríficos e máquinas de lavar no local das descargas para impedir dezenas de camiões, com matrículas da Lituânia, Alemanha e Bélgica de entrar no imenso centro logístico de 150 mil metros quadrados, que abriu em Agosto. A Amazon tem cerca de vinte centros logísticos em França.

Os ativistas deitaram-se no chão, para evitar uma eventual evacuação. Os militantes levavam bandeiras com as seguintes palavras de ordem: "Amazon, pour le climat, pour l’emploi, stop expansion, stop surproduction", o que equivale em português: "Amazon, pelo clima, pelo emprego, acabem com o excesso de produção".