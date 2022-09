A Comissão Europeia propôs uma lei que se aplicará aos 27 para tornar obrigatória a transparência dos media estatais. Lei surge no momento em que se discute a fragilidade das democracias – especialmente a húngara – e a ameaça galopante da desinformação.

Sociedade 5 min.

Lei da liberdade de imprensa

Proteger as redações de interferências e os jornalistas de ameaças

Telma MIGUEL A Comissão Europeia propôs uma lei que se aplicará aos 27 para tornar obrigatória a transparência dos media estatais, tornar visível quem controla os media e garantir que os jornalistas não são pressionados. A lei surge no momento em que se discute a fragilidade das democracias – especialmente a húngara – e a ameaça galopante da desinformação.

Não é novidade que os órgãos de comunicação social vivem há anos tempos difíceis que os deixam vulneráveis a pressões. “Vemos muitas tendências assustadoras em relação aos media na Europa e não é apenas uma questão de um ou dois países”, disse esta sexta-feira Vera Jourová, vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pelos valores democráticos. E, apesar de se pensar que o pior se concentra em dois países – a Polónia e sobretudo a Hungria, que viu esta semana o Parlamento Europeu classificar o seu regime como uma autocracia eleitoral - , a verdade, disse Jourová, é que as ameaças à liberdade de imprensa são omnipresentes, em maior menor grau, em todos os 27 países.



Hungria diz que resolução do Parlamento Europeu insulta todos os húngaros “Os bem remunerados eurodeputados deveriam ocupar-se dos verdadeiros problemas da União Europeia (UE)”, disse o chefe da diplomacia húngaro.

E é a democracia que está em jogo, referiu, quando se fala da vulnerabilidade dos jornalistas e das redações. “A democracia só funciona se os jornalistas tiverem os meios e a proteção para investigar os que estão no poder e os que têm poder, desde os políticos aos agentes económicos”. Os media têm que ser “ um pilar estável e de confiança na nossa democracia europeia” e, por isso, disse “entendo que temos que os proteger”.

É a primeira vez que um executivo europeu propõe legislação sobre esta matéria.

Múltiplas ameaças: do perigo de vida ao perigo de irrelevância

As ameaças atuais são múltiplas, desde jornalistas mortos em território europeu – como foi o caso mais dramático da maltesa Daphne Caruana Galizia, em 2017 – ou espiados, até ameaças veladas ou diretas à liberdade editorial dos media independentes. A publicidade estatal é usada para patrocinar alguns órgãos de comunicação em detrimento de outros e, disse Jourová, em alguns países é difícil perceber quem são os proprietários das empresas de comunicação.

A concentração de jornais, televisões, sites e rádios na mão de poucos grupos de media também constitui uma ameaça à informação pluralista. E a transição digital – e o peso crescente das redes sociais – torna o ambiente mediático ainda mais frágil, à medida que o financiamento e a produção de informação entra em competição com máquinas de produção de conteúdos. O jornalismo clássico perdeu valor no novo caldeirão das redes sociais.

Numa situação que já era suficientemente má, “a guerra da Rússia contra a Ucrânia também mostrou a necessidade de tomar mais medidas coordenadas contra a interferência externa”, disse a comissária de origem checa.

Quais são as propostas?

Recentemente a comissão lançou recomendações sobre segurança dos jornalistas e a proposta de lei apresentada esta sexta-feira destina-se a proteger a liberdade editorial dos media. Jourová salientou que espera que o processo legislativo decorra depressa (tem que passar pelo Conselho, pelo Parlamento Europeu e depois ser negociado pelas três instituições europeias) para começar a ter consequências.

Um dos aspetos mais importantes refere-se ao papel do Estado. O objetivo é que o Estado não interfira em questões editoriais, e que “nenhum serviço público sirva para canal de propaganda do partido no poder”. Para isso, “os países europeus devem criar critérios objetivos para a nomeação dos conselhos de administração”. Também, segundo a proposta, o financiamento dos serviços públicos deverá ser transparente e previsível, “para não ser usado como instrumento de pressão”. Além disso, será obrigatório divulgar os critérios e os gastos na colocação de publicidade de entidades públicas.

A proposta também inclui maiores proteções contra a vigilância, incluindo a de sistemas informáticos de espionagem (spyware), feita a jornalistas e às suas famílias. A divulgação da estrutura acionista das empresas de media passará a ser obrigatória, quando a lei for adotada. Também os sistemas de medição de audiências ou de tiragem dos media deverão ser transparentes e rigorosos, “uma vez que têm um papel importante no mercado publicitário”.

Um regulador europeu a vigiar os desvios nos 27 países

A nível europeu será criado um European Board for Media Services (EBMS), que será uma agência reguladora dos media com poder sobre os 27 países e constituído por elementos das autoridades reguladores de cada um dos países. “A administração do EBMS atuará em independência total, incluindo da Comissão”, disse Vera Jourová, esta sexta-feira, em conferência de imprensa. Este organismo irá promover a consistente aplicação da lei e terá uma palavra a dizer na avaliação de riscos de concentração excessiva dos media e na criação de novas medidas que garantam a independência.

Além disso, em relação às plataformas online (como o Facebook, Instagram ou Twitter), elas só podem retirar do seu feed conteúdos produzidos por órgãos de comunicação social que se regem por standards profissionais, após terem avisado os media em causa. Também será a EBMS a promover o diálogo com as plataformas digitais e a garantir a aplicação da lei nestes casos.

A proposta que começará agora a ser vista pelos eurodeputados e pelos ministros dos 27 países poderá ser polémica, admitiu Jourová. “Para uns será demais, para outros de menos. Outros acharão que a UE não deve legislar sobre estas questões. Uns esperavam que trouxéssemos a bomba atómica, outros que fosse apenas uma operação de cosmética. Acho que estamos algures no meio, a propor algo que é muito pragmático e muito proporcional”.

Se isto vai repor a confiança nos meios de comunicação, a Comissão acha que não há “uma solução mágica”. “Tem que haver um esforço coletivo de todos os lados. Esta lei tem que ser vista como uma peça de um puzzle maior, faz parte dos nossos esforços para proteger a democracia no seu todo”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.